El Real Zaragoza se ha ejercitado este sábado en la Ciudad Deportiva y en la sesión Juanjo Narváez ha vuelto a trabajar de forma individualizada por precaución por las molestias con las que acabó el partido ante la Ponferradina. Se trata de un dolor en el aductor que le hizo pensar en pedir el cambio al inicio de ese choque, ya que hasta fue atendido por los servicios médicos, pero pudo aguantar después sobre el césped y disputar los 90 minutos. Por eso, tanto el viernes como el sábado ha estado al margen para no sobrecargar la zona y llegar a tiempo de jugar ante el Girona el lunes, para lo que hay plena confianza en el cuerpo técnico en que lo pueda hacer. La previsión es que este domingo, en la sesión en La Romareda, se meta ya con el grupo y tome sensaciones, pero la idea es que juegue, pese a que el colombiano acumula diferentes problemas físicos en este inicio de temporada, una lumbalgia que le limitó varios partidos y le dejó en el banquillo ante el Lugo y el Oviedo, saliendo en los dos encuentros en la segunda mitad y ahora este problema en el aductor.

Mientras, Pep Chavarría ha vuelto a trabajar con normalidad tras superar las molestias en el gemelo que desaconsejaron su presencia el jueves, por lo que estará en Montilivi, lo mismo que el meta Cristian, que el viernes se ejercitó al margen al comienzo de la sesión. El retorno de Chavarría al lateral en lugar de Nieto parece claro en un once donde habrá más cambios, también con una probable vuelta al 4-1-4-1 después de que el experimento con Vada volcado a la izquierda y el 4-4-2 no funcionara, si bien el gran tramo final del argentino le mantendrá en el once. Francho Serrano, que ante la Ponferradina estuvo en el banquillo tras recuperarse muy justo de la contractura en el sóleo que sufrió en la sub-21, apunta a volver también, y lo podría hacer en lugar de Zapater, y Nano Mesa, que en ese partido jugó en el tramo final después de sufrir un golpe en el empeine ante el Huesca que le hizo ser baja en Málaga, sería una de las novedades en ataque por Borja Sainz, aunque tampoco es descartable la presencia de Bermejo, inédito el jueves.

El once en el tercer partido en nueve días tras jugar en La Rosaleda el sábado pasado y el jueves ante la Ponferradina tendrá rotaciones y cambios, como mínimo tres, pero podría haber alguno más, sobre todo pendiente también de Narváez. Eguaras está jugando al límite en la parte física y ya el jueves fue sustituido en el minuto 6 podría tener descanso, pero su sustituto natural, Petrovic, aún parece faltarle ritmo competitivo, si bien ha mejorado en ese aspecto. Mientras, Iván Azón opta al puesto de Álvaro Giménez, titular en los dos últimos encuentros y Adrián, que ha dejado sensaciones positivas saliendo desde el banquillo tanto en Málaga como ante la 'Ponfe' podría tener alguna opción de jugar de inicio, aunque no parece factible. Mientras, son bajas seguras Lasure y Vigaray.