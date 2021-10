Juan Ignacio Martínez se marchó enfadado, «mucho, mucho», por el empate del Real Zaragoza después de, por primera vez esta temporada, tomar la delantera en el marcador. «Nos lo recordabais los medios, que durante la temporada no habíamos conseguido adelantarnos, y hoy lo hemos hecho fenomenal. Ante un rival difícil, porque el Girona no se esperaba estar así, que juega muy bien al fútbol, que propone, y hemos hecho lo más difícil, adelantarnos, ser competitivos, pero ese puntito del otro fútbol, de saber... Hemos ido a un partido de ida y vuelta que a ellos les beneficiaba, teníamos que haber parado un poquito el partido», señaló el técnico.

El preparador zaragocista solo podía lamentar el empate después de haber visto tan cerca la ansiada victoria. «Es una pena porque hoy estábamos convencidos de que nos llevábamos los tres puntos. Habíamos preparado un partido de esta dificultad, el Girona es un equipo que sale desde atrás y hemos ido a presionar muy alto, jugando al hombre, y con esas circunstancias al final nos han empatado», resumió JIM.

Pese a hacer ocho cambios en el once inicial con respecto al equipo que alineó el pasado jueves ante la Ponferradina, JIM negó haber revolucionado el equipo. «No, de verdad que no. Y me diréis, ¿te has tomado algo? Pero no», empezó el preparador, que explicó sus razones. «Es verdad que Francés y Jair juegan habitualmente, pero Lluís ha jugado igual el 50% de los partidos y, los demás, lo mismo. Pep descansó la semana pasada por sus problemas, Bermejo entra y sale, Francho entra y sale. Intento mantener la competitividad alta de la plantilla. Petrovic y Adrián son los únicos que no habían jugado de inicio, pero los demás entran y salen. Ha habido cambios pero estaba convencido de que íbamos a hacer un buen partido independientemente de los que salieran», apuntó.

El de ayer fue el octavo empate consecutivo del equipo, el noveno en doce jornadas disputadas, lo que deja al Real Zaragoza con el mismo número de puntos que partidos jugados hasta ahora, 12. El no ganar está impidiendo al equipo de JIM salir de la zona baja de la clasificación. «El tema es que llevamos un lastre de no ganar en La Romareda. Llevamos muchos empates en casa que teníamos que haber decantado alguno de ellos. Estos empates son buenos con tres puntos. Con el buen trabajo del Girona, habiéndonos adelantado, lo hemos hecho bien y te vas un poco fastidiado», dijo JIM.

El técnico también explicó el cambio de Vada, que salió en el minuto 67, anotó el gol zaragocista y tuvo que ser sustituido de nuevo en el minuto 88. «Vada se había hecho daño, me ha dicho voy a aguantar, pero estaba incómodo y es una pena porque es un cambio ya condicionado. Ha salido y nos ha metido ese gran gol y hay que agradecérselo», explicó el técnico. El Real Zaragoza debe empezar a preparar ya el próximo partido, que le medirá al Mirandés el próximo domingo en La Romareda. El equipo aragonés debe romper la racha de empates y empezar a ganar para asomar la cabeza en la tabla.