Al margen de que el Real Zaragoza pueda tener que realizar un traspaso, como así reflejan sus presupuestos, donde hay una partida de ventas en este curso y hasta el 30 de junio de 1,44 millones, y con Francés como candidato primero en una lista donde Narváez, Chavarría o Francho también tienen números, el club necesita dar salidas en este enero para intentar hacer un hueco salarial y de fichas que ahora mismo no tiene y porque hay varios futbolistas que no están teniendo el protagonismo esperado. En este sentido, hay tres jugadores que están en la rampa, como salidas factibles, para este enero, Javi Ros, Adrián González y Enrique Clemente.

Los dos primeros son las despedidas que más interesan al club puesto que el mediocampo es la demarcación con más efectivos, hasta ocho (Petrovic, Eguaras, James, Vada, Zapater, Francho, Ros y Adrián), y ambos liberarían un salario importante, ya que están en la zona media económica de la plantilla. En el caso de Clemente, su despedida es menos necesaria, por lo poco que supone a efectos de margen, ya que el central de la cantera está en el mínimo de la categoría, unos 77.000 euros, de los que se liberarían la mitad. El defensa zaragozano no ha aceptado la propuesta de renovación del club, por un año más solo y con un levísimo incremento de cantidades, y acaba su vínculo el 30 de junio. Además, el adiós en enero del canterano obligaría a buscar un central para que fuera el cuarto de la plantilla.

Clemente, internacional sub-21 que el curso pasado estuvo cedido en el Logroñés y que es una de las joyas de la cantera zaragocista, desea quedarse y renovar, pero ahora mismo, tras jugar solo 10 minutos en Las Palmas, parece claro que su destino está en una salida que en teoría sería con la carta de libertad, algo que choca con el currículum de un futbolista de solo 22 años que además de en el eje puede jugar de lateral, que fue seguido por las mejores canteras de España y que en el verano de 2020 tuvo una oferta para marcharse al Barcelona B.

Los casos de Ros y Adrián son distintos. El navarro, segundo capitán del equipo y el jugador que más tiempo lleva en la plantilla, desde enero de 201, decidió quedarse este verano sabiendo por boca de JIM y de Torrecilla que lo iba a tener muy difícil para jugar después de que en los últimos seis meses del curso pasado hiciera un plan específico por sus molestias en la rodilla derecha, de las que fue operado en febrero de 2020. Ahora, el jugador lleva ya meses entrenando con normalidad y sin molestias y, aunque su deseo sigue siendo cumplir un contrato que acaba en 2023, asume que lo mejor puede ser una salida tras no tener ni un minuto en lo que va de temporada. Su adiós podría llegar en forma de cesión hasta junio y quizá tenga sitio en alguna Liga extranjera, como en Turquía, Grecia o Chipre.

Adrián González, mientras, acaba contrato en junio tras fichar en el verano de 2020 tras salir del Málaga. El curso pasado las lesiones musculares le lastraron, pero fue importante en el tramo final. Sin embargo, en esta temporada ha jugado en 12 partidos, solo en dos como titular y en los últimos tres no ha tenido minutos. El futbolista desea tener protagonismo y lo buscará en otro sitio, preferentemente en otro equipo de Segunda, si no lo tiene aquí, por lo que su salida en enero es factible ahora mismo.

Un 9 y un lateral

El Zaragoza tiene en estos momentos 26 fichas, de las que Borja Sainz, Azón y Francho ocupan del filial, pero a los dos últimos se les ha prometido en enero dorsal del primer equipo y ya no se les cumplió esa palabra en verano. Así, el club no tiene espacio para refuerzos y en enero los dos objetivos pasan por un refuerzo arriba, en la delantera, y un lateral derecho. En el primer caso, la falta de recursos, lo difícil y caro del mercado de arietes y la mejoría reciente en los números de los delanteros, con los goles de Álvaro Giménez y Nano Mesa, dejan ese objetivo en estudio y pendiente de cómo vaya la temporada en las próximas semanas, aunque es claro que el equipo sobrado de pólvora no anda. En el segundo, la sensación, cada vez más creciente, de que a Vigaray aún le quedan varios meses más fuera del césped y que no va a llegar a jugar a partir de enero apuntan a una baja y a dar el paso de buscar una competencia para Fran Gámez que suponga que Francés no tenga que jugar de lateral cuando falta este, ya que ahí baja sus prestaciones.