Esta vez fue Clemente, pero la temporada pasada fueron Azón, Francho y Raí, ahora en Brasil. La cantera continúa siendo el gran patrimonio de un Real Zaragoza amparado en el valor de lo que tiene en casa. Los cuatro últimos goles marcados por el equipo aragonés en el torneo del KO han sido obra de jugadores criados en la Ciudad Deportiva, que han mamado zaragocismo y conscientes como nadie del significado de esta competición para el zaragocismo. La Copa de la casa.

El tanto anotado por el central zaragozano en La Palma, donde jugó su primer encuentro como titular en seis meses, selló el pase del Zaragoza a la siguiente ronda. Ese gol, en la recta final del encuentro, rescataba a un equipo que, hasta entonces, no había sido capaz de hacer daño a un rival de inferior categoría que ya soñaba con alcanzar una prórroga en la que, quizás, podría dar la campanada. Ese tiempo extra fue el que necesitó el Zaragoza para eliminar, la pasada temporada, a la Gimnástica de Torrelavega y superar la primera ronda copera. Entonces, con JIM recién aterrizado, el equipo aragonés no fue capaz de marcar en los 90 minutos reglamentados pero Azón y Francho, dos canteranos, cogieron de la mano a los suyos para, con dos tantos en la primera parte de la prórroga, salvar el honor del Zaragoza en su competición fetiche.

Otro jugador de la casa, Raí, también fue protagonista en segunda ronda. Un tanto de cabeza del brasileño, que llegó a la Ciudad Deportiva a los 14 años, puso por delante a los aragoneses, aunque el Alcorcón lograría remontar y eliminar a un Zaragoza de nuevo amparado en los jugadores de la tierra, cuya presencia y protagonismo en el torneo del KO vienen siendo cada vez más notorios.

Medio equipo de casa

De hecho, medio equipo del que formó de inicio el miércoles en La Palma estaba integrado por jugadores de la casa. Ángel López, que debutaba con el primer equipo en partido oficial, Nieto, Zapater, Clemente y Azón fueron incluidos por JIM en una alineación titular en la que también figuró Ratón, que acumula ya seis temporadas en Zaragoza. Además, Francho Serrano saltaría al campo en la segunda mitad. Los dos porteros (Calavia y Miguel Ángel), Francés y Puche también viajaron a la isla, pero se quedaron sin jugar.

Clemente, que no era titular con el Zaragoza desde hace 16 meses, lo ha vuelto a hacer. Su primer gol como profesional rescató a su equipo del alma y potenció su reivindicación tras ser el jugador con menos minutos de la plantilla a excepción de Ros, inédito hasta ayer. «Cuántas veces había imaginado este momento, mi primer gol con esta camiseta, con mi club. Un sueño hecho realidad. Contentísimo por continuar en esta competición. Seguiré trabajando y luchando por esta camiseta para seguir viviendo momentos así. Qué sensación y qué ganas tenía. ¡Vamos Zaragoza!», publicó el defensa aragonés en sus redes sociales.

Te puede interesar: Real Zaragoza Adrián, Javi Ros y Clemente, salidas factibles en enero

La temporada del central aragonés no está siendo fácil. Sus primeros minutos en la competición liguera no llegaron hasta la decimosexta jornada, cuando JIM recurrió a él para disponer una defensa con tres centrales para proteger la victoria en el tramo final del choque en Las Palmas. El canterano, como siempre, cumplió pero el buen momento de Jair, al que el técnico no había concedido descanso hasta el pasado miércoles, relegaron a Clemente a un ostracismo que el defensor soportó con estoicismo. «Era una situación un poco extraña no haber contado todavía con minutos, se dio así y entré esos 10 últimos para esa victoria, para ayudar al equipo y a nivel personal para sentirme a gusto y volver a disfrutar con esta camiseta», aseguró entonces el zaragozano, de 22 años y una de las joyas de la cantera, que en la temporada 19-20 llegó a disputar 23 partidos oficiales como blanquillo.

Pero existe un factor adicional a tener en cuenta al analizar la situación del canterano, que no ha aceptado la propuesta de renovación del club, por un año más solo y con un incremento muy pequeño de cantidades. Clemente, que acaba contrato el 30 de junio, percibe unos 77.000 euros de ficha y su nombre es uno de los que aparece en el capítulo de posibles salidas en enero junto a los de Javi Ros y Adrián González.