El Zaragoza viajará sin complejos para enfrentarse este sábado al líder de la categoría de plata, el Almería. Así lo aseguró Juan Ignacio Martínez en la rueda de prensa previa al duelo ante los andaluces. "Tenemos que intentar seguir con nuestra buena dinámica fuera de casa. Somos el Real Zaragoza, vamos a ir a competir, intentar ponérselo difícil y aprovechar nuestras opciones que las vamos a tener seguro", afirmó JIM, que señaló como factor decisivo para sacar algo positivo "mantener el espíritu" del equipo.

No obstante, el alicantino sabe de la dificultad que presenta el choque. "Tenemos que ir con humildad y respeto y a competir. El Almería en casa ha ganado todos los partidos menos dos empates. Tiene dos o tres jugadores un volumen de goles muy alto. Cuando estas en la parte alta es por algo, con tantas victorias, es por algo. Están con ganas de volver a Primera", señaló sobre el conjunto andaluz. Aunque JIM instó a sus jugadores a utilizar el buen momento de los almerienses como una "motivación añadida".

La visita al líder llega en medio del particular Tourmalet que el calendario ha deparado al Real Zaragoza en el final de la primera vuelta. "Quedan dos partidos antes de Navidad, ante rivales de la parte alta y son momentos para que nosotros mismos valoremos estos partidos y demostremos el esfuerzo en el terreno de juego", comentó el técnico.

Ante la opción de repetir once por primera vez en la temporada, JIM dijo que "es una posibilidad" aunque también señaló que eso es algo "muy relativo": "Lo bueno de la temporada es el reparto de minutos y que los jugadores se sientan importantes. Eso hace que no haya inactividad cuando los ponemos". Al ser preguntado por cambiar el sistema para jugar con tres centrales, el alicantino no lo descartó aunque enfatizó en que le gusta "mantener el ADN" del equipo.

Por último Juan Ignacio Martínez apuntó que, aunque tiene un carácter competitivo "muy grande", la participación de Vada, aquejado de un esguince, en el partido ante el Almería "va a ser muy difícil".