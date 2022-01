La Federación de Peñas del Real Zaragoza ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales proponiendo a los aficionados zaragocistas realizar una pañolada en el minuto 32 de cada partido en casa empezando por el del sábado 22 contra el Valladolid, ante la situación que vive el club y asegurando que desde esta agrupación se apoyará cualquier iniciativa de expresión de los aficionados que sea pacífica y consecuente con la situación sanitaria actual. En los últimos días, algunos colectivos zaragocistas ya han anunciado medidas de protesta contra el momento que vive el club y han recibido el apoyo de algunas peñas.

Ahora, la Federación de Peñas, que agrupa en ese colectivo a unas 160, toma partido y deja claro que el momento es muy delicado para el club y que la contestación social a los actuales gestores y propietarios de la entidad empieza a ser importante. En algunos partidos de esta temporada ya se ha escuchado un cántico muy claro de "directiva dimisión" y el curso pasado hubo una amplia contestación social en la primera vuelta, con el equipo en descenso, pero al no poder entrar público en La Romareda no se hizo notar en el estadio y sí en redes sociales.

"La última asamblea general arrojó la imagen de un club roto desde sus cimientos. La preocupante deriva deportiva, con decisiones no explicadas y difíciles de entender, no es más que la proyección de las anomalías institucionales que venimos observando desde hace meses. El zaragocismo quiere un proyecto estable, reconocible y con el cual sentirse identificado y orgulloso", comienza diciendo la Federación de Peñas en su comunicado, aludiendo a la decisión de dos de los accionistas principales, Juan Forcén y Fernando de Yarza, de no acudir a la Junta General de Accionistas para mostrar su enfado con el máximo accionista, César Alierta, por el proceso de venta que vive la entidad. Otro de los accionistas principales, Carlos Iribarren, tampoco acudió, pero no lo había hecho ya en las dos anteriores asambleas. Varias peñas no han tardado en mostrar su apoyo al comunicado retuiteándolo.

"Por nuestra parte, de aquí a final de temporada proponemos una pañolada en los partidos de La Romareda, en el minuto 32, instando a la colaboración y apoyo entre zaragocistas", añaden las peñas, que también recalcan que la FPRZ "apoyará cualquier tipo de expresión social, pacífica, proporcionada y consecuente con la situación sanitaria actual que pida la asunción de responsabilidades en la gestión deportiva e institucional de la sociedad. Unidos somos más fuertes, Zaragoza merece más", acaba el comunicado.

La medida recuerda a aquellas 'agapitadas' que se vivieron en muchos encuentros en los minutos 32 de cada partido en casa en los últimos años de Agapito Iglesias como máximo accionista antes de dejar el club en 2014 , sobre todo desde 2011. También llegó a haber una 'agapirada' ante el Villarreal en la 11-12 donde se pidió a los aficionados que abandonaran su asiento en el minuto 32 de la segunda parte.