El Almería trasladó hace unas semanas, a principios de diciembre, una oferta por Íñigo Eguaras que incluía un pequeño traspaso y que fue rechazada por el Zaragoza en ese momento. El centrocampista navarro era una de las prioridades entonces del club indálico, que busca un refuerzo para el pivote en la medular pero ante la negativa zaragocista está a punto de cerrar el fichaje de David Timor, del Getafe, opción que hace un mes parecía remota y que ahora es más del agrado de Rubi, que tuvo al jugador en el Valladolid. Lo curioso del caso es que ahora, poco más de un mes después, el Zaragoza ha situado a Eguaras entre los transferibles del equipo, pidiéndole esta semana que se busque equipo, tal y como desveló este diario, y de hecho esta mañana ni ha tenido minutos, lo mismo que Adrián o Ros, otros a los que se quiere dar salida, en el amistoso ante el Andorra.

Eguaras tiene cartel en Segunda y su salida se antoja factible, quizá con una cesión, y hasta próxima, porque no le faltan equipos interesados. En todo caso, su destino no será salvo giro imprevisto el Almería. El centrocampista, con contrato hasta 2024 tras renovar en mayo de 2020 y ocupando un salario que está en la zona media-alta de la plantilla, supondría liberar un margen importante, mucho mayor que el de Clemente, que tenía un salario hasta renovar antes de irse por el mínimo en Segunda. El Zaragoza si logra dar salida a Eguaras, Ros y Adrián, además de la despedida de Clemente, quiere buscar en el mercado de enero un central que pueda jugar de lateral diestro porque a Vigaray aún le queda un mes y medio para volver y un atacante que dé más velocidad y gol al equipo.

El jugador de Ansoáin ha disputado 21 partidos oficiales, 19 en Liga, y un total de 1.505 minutos en lo que va de temporada, con un gol ante el Alcorcón y otro al Burgos, este en el torneo copero. El centrocampista comenzó la temporada titular con JIM y a muy buen nivel, con un gran gol ante el Alcorcón incluido, pero su rendimiento ha bajado y Petrovic se puso a punto físicamente para disputarle el puesto al navarro, que solo ha sido titular en Anduva ante el Mirandés en los seis últimos partidos de Liga y que no jugó ni un minuto ante la Ponferradina después de no estar tampoco en el once en Copa frente al Sevilla, donde tampoco tuvo minutos.

Eguaras, de 29 años y uno de los capitanes de la plantilla junto a Zapater, Ros y Cristian, llegó a la plantilla en 2017 y desde entonces ha disputado 168 partidos oficiales con el Zaragoza, con cinco goles, 158 de ellos en Liga.