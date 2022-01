El Real Zaragoza, a través de su director deportivo, Miguel Torrecilla, ha citado en los próximos días a Francho Serrano y a Alejandro Francés para sentarse a negociar la renovación de ambos para intentar llegar a un acuerdo que permita subir sus actuales emolumentos, ya que ambos rondan el mínimo salarial de la categoría (80.000 euros) y su importancia en el equipo y sobre todo su cotización en el mercado son mucho mayores. Los dos canteranos, sin duda los dos futbolistas de mayor capacidad de atracción para otros clubs que tiene el Zaragoza, finalizan contrato en 2024 y desde el año pasado tienen prometida una mejora salarial que de momento no ha llegado. En todo caso, los primeros contactos antes de negociar ya hacen prever que la negociación por la escasa oferta zaragocista no será fácil.

El curso pasado fue el de su irrupción en el primer equipo, si bien Francés ya debutó en la 19-20 de la mano de Víctor Fernández. Sin embargo, fue en la 20-21 cuando ambos se hicieron un hueco importante y fueron claves en la consecución de la permanencia con JIM, lo que motivó esa promesa de mejora de contrato que no llegó ni en ese momento ni durante todo el verano ni lo ha hecho en los últimos meses por los problemas con el margen salarial del Zaragoza

Ahora, el club quiere ofrecerles una renovación en toda regla, no una simple adecuación de las cantidades, aunque no va a ser fácil en ambos casos. Pese a su indiscutible zaragocismo y su deseo de estar muchos años aquí, los dos jugadores cuentan con posibilidades en forma de futuras ofertas de gran peso, además de la necesidad del Zaragoza de vender en su actual coyuntura económica. De hecho, Francés posee el interés más que fuerte del Sevilla, que hace tiempo que tiene sobre la mesa su fichaje y que hizo tanteos en diciembre que rondaban los 5 millones y que el Zaragoza rechazó. Sin embargo, es muy factible que el club de Nervión vuelva a la carga en junio. Real Sociedad, Celta, Valencia o Villarreal, sobre todo los dos primeros también han hecho constar al Zaragoza y al jugador su interés en ficharlo. Y Juventus o Real Madrid no le pierden de vista, aunque su interés es menos decidido.

Internacionales sub-21

Internacional sub-21, como fijo además para Luis de la Fuente, ya que ha jugado de inicio los seis partidos de clasificación para el Europeo de Georgia y Rumanía que se disputará en 2023, Francés ha disputado 18 partidos de Liga, todos de titular (1.619 minutos), con un gol, al Eibar, el último que ha marcado el Zaragoza, y siempre que ha estado a disposición de JIM ha jugado como pareja de Jair. Las convocatorias de la sub-21 le han privado de aumentar esos datos, pero es más que fijo y uno de los futbolistas más apreciados por la afición.

Francés tiene contrato hasta 2024 y una cláusula de 10 millones de euros, con 20 en Primera. Si acepta esa renovación, aumentaría la duración de su contrato y también el blindaje, pero queda dicho que la propuesta deberá estar acorde a su importancia en el equipo. La cotización de Francés, según Transfermarkt, está en cinco millones de euros, pero la propuesta que llegue de otro club debe ser mayor por un jugador de su juventud, su polivalencia para jugar como lateral derecho y hasta izquierdo, una virtud que no pasa desapercibida en otros equipos, lo mismo que su capacidad de concentración y su nivel competitivo, posiblemente sus dos grandes virtudes.

Francho, el fijo en el medio

Un caso similar es el de Francho Serrano, con nivel creciente en este curso y ahora también indiscutible para JIM, el que más de la medular zaragocista. Ha sido llamado ya en varias ocasiones para la sub-21, aunque sin tanta presencia como su compañero, donde además una lesión, una contractura en el sóleo, en octubre le cortó posibilidades en el equipo nacional y fue en frenazo para en su momento en el Zaragoza. Con todo, ha jugado en 18 partidos de Liga, siendo titular en 17, y dos de Copa, con 1.514 minutos oficiales.

En su caso, su cláusula es de ocho millones en Segunda, hasta 30 en Primera, y también tiene a varios clubs importantes tras su pasos, pero la llegada de una oferta de traspaso y la necesidad de vender del Real Zaragoza apuntan más al central que al medio