No tiene Eugeni Valderrama en la palabra su mejor virtud, por su carácter tímido e introvertido, aunque al menos, en su breve comparecencia de presentación, sí dejó claro que es ambicioso. “El Real Zaragoza como club histórico siempre tiene que mirar hacia arriba, tenemos que ir partido a partido y ya se verá dónde acabamos, pero este club siempre aspira a lo más alto”, aseguró el jugador de Tarragona (19-7-94) en sus primeras palabras de zaragocista, donde recalcó su felicidad por llegar a un proyecto que ahora se encuentra en un momento difícil, con una revolución de enero de calado, que se puede cerrar hasta con 11 movimientos entre entradas y salidas, con el malestar de la afición con los propietarios del club y a 10 puntos de la promoción de ascenso y con solo 5 de renta con el pozo. Eugeni, que ya ha sido inscrito en LaLiga, ha entrenado este viernes con sus nuevos compañeros por primera vez y ya podría debutar el lunes en Ibiza.

"Hice ese esfuerzo por venir porque tenía contrato con el Arouca y en cuanto supe del interés y estuve en contacto con Miguel Torrecilla no me lo pensé. Estoy muy feliz"

“Espero aportar mi mejor versión, que sea esta una buena oportunidad para dar mucho al equipo y que el el Zaragoza esté donde se merece”, continuó Eugeni, que era una de las alternativas que el Zaragoza de JIM manejaba si se caía la opción de la cesión de Kike Pérez (Valladolid) y cuyo fichaje se hizo con celeridad una vez que el club aragonés se decantó por el centrocampista que pertenecía al Arouca luso. Allí, tras llegar en verano del Huesca, comenzó bien, pero los problemas físicos en el pie y el covid le dieron un segundo plano para buscar la rescisión en este enero. "Ha sido una etapa corta, de todo se saca cosas positivas y he vivido un fútbol diferente que me gusta. Hice ese esfuerzo por venir porque tenía contrato con el Arouca y en cuanto supe del interés y estuve en contacto con Miguel Torrecilla no me lo pensé”, añadió, ya que en el club luso le restaba vínculo hasta junio y la posibilidad de alguna temporada más opcional. En el Zaragoza ha firmado hasta 2024.

El club blanquillo, queda dicho, no tardó en convencerle, “porque es un histórico, con una afición increíble y es una gran oportunidad para mí estar aquí. Por todo eso me he decantado. Estoy muy contento”, dijo sobre los motivos de una llegada en la que también ha influido lo que ha podido ver del conjunto zaragocista por televisión desde Portugal. “He visto partidos, es un equipo atractivo, con grandes jugadores a los que espero ayudar”, aseveró, para recalcar después: “Lo principal es que estoy aquí y que estoy muy feliz”.

“Sinceramente, hay mucho más en mí de lo que se vio en Albacete. Fue una gran temporada donde tuve la continuidad que necesito para sacar mi mejor versión"

Esa felicidad, encontrar su mejor hábitat, es básica para que se vea todo el fútbol que tiene Eugeni, algo que sucedió en el Albacete en la 18-19 y que el futbolista quiere recuperar, aunque sin ponerse un techo: “Sinceramente hay mucho más en mí de lo que se vio en Albacete. Fue una gran temporada donde tuve la continuidad que necesito para sacar mi mejor versión. Eso es lo que espero aquí”.

El balón parado

Recalcó que puede jugar “en cualquier posición del centro del campo y me desenvuelvo bien”, aunque su carácter le invita a mirar arriba y “ofensivamente soy mejor que en la parcela defensiva, pero he mejorado mucho”, aclaró, antes de afirmar que espera aportar en un balón parado donde el Zaragoza es casi inofensivo este curso y en el que es un especialista, tanto en el golpeo directo como a la hora de poner balones. “Siempre me ha gustado esa faceta. Si puedo aportar ahí, mucho mejor”.

Antes de que Eugeni dijera sus primeras palabras y sin aceptar preguntas sobre este enero tan movido, el director deportivo del Zaragoza, Miguel Torrecilla, quiso dar las gracias al jugador tarraconense por “el esfuerzo que has hecho, por la celeridad para que todo se pudiera llevar a cabo”, aseveró el ejecutivo zaragocista, que también dio las claves del segundo fichaje de este mercado tras Jaume Grau. ”Es un jugador conocido en la categoría (98 partidos y 14 goles), donde más ha competido es de centrocampista ofensivo. Le da progresión siempre al juego, busca relacionarse con balón y mira hacia arriba, tiene llegada y te aporta en el balón parado. Nos ayuda a completar el centro del campo tras la llegada de Jaume", dijo Torrecilla sobre una medular muy cambiada en este enero, donde han salido Adrián (Fuenlabrada), James (Columbus Crew) y Eguaras (Almería) y lo va a hacer hoy Javi Ros al Amorebieta para que lleguen estos dos futbolistas.