El Real Zaragoza vive las últimas 48 horas de un mercado que se cierra este lunes a las doce de la noche con la esperanza de que la necesidad de dar salidas por parte de los clubs de Primera le pueda ofrecer alguna oportunidad para reforzar tanto la posición de delantero, la prioridad, como la de extremo. El club, que cuenta para esos dos fichajes con algo menos de 300.000 horas, no tiene ninguna negociación de forma inminente, aunque sí varios frentes abiertos. Se ha posicionado por Mathew Hoppe, delantero del Mallorca, aunque su fichaje no parece factible, opta a Sabin Merino (Leganés), una opción aún inviable y cuenta ya con la seguridad de que Guliano Simeone no vestirá la camiseta zaragocista en una operación que estaba casi cerrada y que se quebró por la decisión del Atlético de no dejarle salir y que continuara en su filial.

JIM: "La idea es traer algún jugador más" La opción de Simeone, en una cesión por 18 meses, era ideal por su bajo coste, no superior a 50.000 euros, para dejar más espacio salarial al deseado 9 y porque suponía cubrir la posición de extremo y de ariete, ya que el hijo del Cholo está jugando de delantero en esta temporada y con el filial lleva 11 goles. El Zaragoza, tras la negativa del Atlético, confiaba en el poder disuasorio del padre del futbolista y entrenador colchonero para que le dejaran salir, pero esa presión no se ha dado y el punta de 19 años, que deseaba venir, terminará la temporada en Tercera RFEF. Opciones perdidas El Zaragoza centra sus esfuerzos ahora en esperar ese descarte de Primera, aunque no descarta que el fichaje del 9 llegue del extranjero. Torrecilla ha iniciado muchas gestiones, pero el club ha ido con lo justo al mercado tras liberar masa salarial con las salidas. Qasmi, ya en el Leganés desde el Rayo, fue una opción deseada para el 9 igual que Andrés Martín, que ha acabado en el Tenerife, e Iván Martín, que del Villarreal ha llegado al Girona tras romper su cesión con el Alavés, lo eran para ganar más velocidad en las bandas, aunque Andrés también juegue de delantero. El mercado y el talonario de otros las anularon. La prioridad es un punta, después un jugador de banda y solo si esas dos variantes quedaran cubiertas, lo que también podría suceder con un único refuerzo de nivel que sea polivalente, se buscaría un central. En Primera hay clubs que necesitan dar salidas a sus delanteros, como el Mallorca con la llegada de Muriqi debe hacer con Hoppe o el Cádiz con Osmajic, si bien por este no se ha interesado el Zaragoza, al menos de momento. Sabin Merino gusta, y mucho, pero los números de la operación para una cesión desde el Leganés se alejan de las posibilidades zaragocistas. Al club solo queda esperar a las últimas horas y ver si alguna opción se adecúa a sus posibilidades. La prioridad es un punta, después un jugador de banda y solo si esas dos variantes quedaran cubiertas, lo que también podría suceder con un único refuerzo de nivel que sea polivalente, se buscaría un central que pudiera jugar de lateral derecho, ya que a Vigaray no se le espera hasta abril. Ros, aún no oficial Mientras, este sábado no se hizo oficial la cesión de Javi Ros al Amorebieta, aunque la operación está cerrada y el navarro ya pasó el viernes las pruebas médicas para un préstamo sin opción de compra y con cláusula del miedo. El Zaragoza quiere romper la cesión de Yanis con el Club del Este y Bermejo apura los días para irse en no más de dos semanas al Tianjin chino hasta diciembre cedido. Javi Ros se marcha cedido al Amorebieta