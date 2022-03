JIM reconoció el mal sabor de boca del empate y hasta pidió disculpas al final por un punto que «nos sabe a poco», dijo el técnico. «Hubiera sido injusto que ellos se llevaran los tres puntos y todos sabemos lo que cuesta ganar. Me quedo con el espíritu con el 0-1, golpeados y con la afición enfadada, hemos luchado hasta el último minuto» añadió el entrenador del Real Zaragoza, que reconoció que el empate de Iván Azón, que «está en estado de gracia, es un mal menor, aunque no nos sabe a victoria está claro».

Ese estado de gracia de Azón no le da aún para ser titular, pero ahora «perfectamente puede serlo, porque se merece estar en el once. Ese tanto no es casualidad por cómo llega, pero también hay que valorar las jugadas que intercepta. Merece salir de inicio, claro que sí», dijo JIM, que reconoció los problemas en la medular por las bajas. «Pensamos en hacer debutar a un chaval (Isaiah o Vaquero), metimos a Iván y a Álvaro arriba para desdoblarnos en banda con Nieto y Chavarría, pero llegó el 0-1 y la cuesta empinada, por lo que tuvimos que cambiar ese rol».

«Esa pizca de suerte que hemos tenido otras veces no llegó, ya que sobre todo en la primera parte tuvimos opciones, aunque el Amorebieta ha desactivado bien nuestro ataque», añadió JIM, que espera recuperar a algunos lesionados ante el Tenerife el próximo sábado. «Hay más días ahora y espero que vayan mejor. En el caso de Bermejo iba mejor y tuvo otra vez ese mal gesto y Petrovic es también la espalda y no sabes cómo van a evolucionar».