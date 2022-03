Volvió a marcar frente al Amorebieta saliendo desde el banquillo Iván Azón, una costumbre ya en los últimos tiempos, con las dianas anotadas ante el Sporting, el Almería y el Fuenlabrada, todas con el rol de suplente, sin que JIM le dé una camiseta de titular de la que sin duda se ha hecho acreedor. Lo dicen los números, las cinco dianas, con la que anotó en la derrota ante el Leganés, esta como titular, en los últimos seis partidos que ha jugado, ya que no tuvo presencia ante Las Palmas, donde su promedio es brutal, ya que las ha marcado cada 48 minutos, en 238.

Y lo ratifican las sensaciones, la impresión de que ahora su nivel está muy por encima de sus competidores en el puesto, de Álvaro Giménez y Sabin Merino, los más directos, pero también de Juanjo Narváez, ahora lesionado, o Nano Mesa, recién recuperado de su enésima molestia muscular. Es el atacante más en forma del Real Zaragoza. De largo además.

«Azón claro que merece salir de inicio», aseguró JIM el viernes en rueda de prensa tras el choque ante el 'Amore', justo después de que el acierto del delantero le salvara al Zaragoza del sonrojo de caer en casa ante un equipo en descenso y casi desahuciado en su batalla por eludir bajar a Primera RFEF. Fue claro en sus palabras el técnico y se diría que ante el Tenerife, por cómo lo dijo y su argumentación, claudicará y Azón tendrá un puesto en el once. Pero, en todo caso, eso no ha pasado en las últimas semanas, donde los tantos del delantero han colaborado en 10 puntos, en las victorias ante Sporting, con otro gol sobre la bocina como frente al Amorebieta, Almería, para cerrar el triunfo, y Fuenlabrada, para abrir el camino a la reacción, además de la diana ante el cuadro vasco.

El caso es que, pese a sus indiscutibles números, JIM, al que ya le costó el año pasado darle el rol de titular en un equipo sin gol, no le da la camiseta de inicio. Le gusta al técnico el papel de revulsivo del ariete, su indiscutible compromiso, sabiendo que su rendimiento va a ser igual jugando 10 que 90 minutos, al margen de que Azón es el futbolista de la plantilla que más capacidad tiene para repetir esfuerzos en esprints de máxima calidad y velocidad. Eso y su capacidad de pelea ante defensas ya cansadas con el paso de los minutos le convierten en ese recambio ideal que el entrenador ve en él.

Sin embargo, sus números son de estar en el once y, cuando un ariete está en racha, la pura lógica solo invita a que juegue de inicio. Mucho más si sus compañeros de ataque no lo están. «Estoy para todo, a cualquiera le gusta jugar todo lo posible y evidentemente me gustaría hacerlo más, pero es la decisión del míster. Solo queda seguir trabajando para que ojalá lleguen más goles y sobre todo victorias», argumentó el viernes tras marcar ese quinto gol. En los últimos siete partidos, no jugó ante Las Palmas y no anotó en los 25 minutos que JIM le dio en Cartagena. En el resto de partidos ha visto puerta. En total, desde que dio el salto al primer equipo acumula 9 dianas oficiales, 8 en Liga y una en Copa y solo ante el Castellón el curso pasado y en Butarque frente al Leganés en el actual las hizo como titular. El resto, hasta siete, desde el banquillo, un registro de goles como suplente que ahora ya solo superan en la historia zaragocista Ewerthon, con 11, y Yordi, con 24

Entre los 15 mejores

El delantero zaragozano acumula 941 minutos en Liga en este curso, en 28 partidos, con solo 9 de titular. Marca, pues, cada 188 minutos, un ratio superior al del resto de la plantilla, sobre todo al de los delanteros, a la competencia. Álvaro, el máximo goleador del equipo junto a Azón, ha necesitado 1.806 minutos para llevar las mismas dianas (cada 361, es decir casi el doble), mientras que Nano Mesa marca cada 492 minutos (2 goles) y las dos de Narváez han llegado con una frecuencia de 949 minutos. Sabin Merino, que arribó en el mercado invernal, aún no se ha estrenado en 450. La diferencia es más que clara.

También es notoria la distancia en el acierto. Azón suma sus goles en 24 remates, Álvaro lleva tres intentos de disparo más, Sabin Merino, en sus siete partidos, uno más que el canterano y Narváez se va a los 45. Azón marca cada 4,8 remates, un promedio que solo iguala Vada y sus cuatro dianas.

Marca cada 188 minutos, pero esos 5 goles que ha hecho en sus últimos seis partidos los ha anotado cada 48

Si la mirada se extiende a toda la Segunda los méritos de Iván se refuerzan. Solo trece jugadores entre los que llevan cinco o más dianas tienen mejor ratio de minutos por tanto. Y entre ellos están los siete máximos artilleros, Stuani (Girona), Borja Bastón (Oviedo), Stoichkov (Eibar), Rubén Castro (Cartagena), Sadiq (Almería), Weissman (Valladolid) y Yuri (Ponferradina).

Solo cinco futbolistas de la categoría han marcado más goles que Azón en esta segunda vuelta del campeonato: siete firma Sadiq y hasta a seis se van Borja Bastón, Christian Herrera, Karrikaburu y Dauda

También destaca la efectividad de Nahuel Bustos, que con 1.187 minutos lleva 9 tantos, o los ocho de Cristian Herrera (Ibiza) con 1.405. Solo dos jugadores más, al margen del propio Azón, no han necesitado superar los 1.000 minutos ligueros para llegar a las 5 dianas o más: Pejiño, lesionado desde noviembre y que las hizo en 694 minutos en Las Palmas, y Dyego Sousa, que solo ha necesitado en el Almería 387 para hacer ese repóker de goles. Mientras, solo cinco futbolistas de la categoría han marcado más goles que Azón en esta segunda vuelta del campeonato: siete firma Sadiq y hasta a seis se van Borja Bastón, Christian Herrera, Karrikaburu (Sanse) y Dauda (Cartagena), por los 5 del delantero zaragozano de unos méritos incuestionables.