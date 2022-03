Juan Ignacio Martínez firmó el curso pasado una remontada magnífica para que el Real Zaragoza, que caminaba con paso firme hacia Primera RFEF, regateara ese descenso con 37 puntos en las 24 jornadas con JIM, sustituto de Iván Martínez cuando arribó a finales de diciembre. Así, el equipo selló una puntuación de promoción con el técnico para poder seguir en Segunda, con un 51,38% de los puntos en juego, pero en este curso ese porcentaje ha bajado de forma importante. Con 43 puntos de los 99 disputados, JIM solo lleva el 43,4%, un bajón que también vivió en el segundo año de sus dos anteriores experiencias tan duraderas en un banquillo profesional, en el Cartagena y en el Levante, en Segunda y en la élite.

En el cuadro cartagenero, donde tuvo antes una etapa no profesional en Segunda B para salvar al equipo del descenso y hacerle campeón de Liga en la 05-06 y sin ascenso tras caer eliminado por el Vecindario, llegó después en la categoría de plata en la 09-10 y firmó un primer año magnífico, con 18 victorias, 11 empates y 13 derrotas y un quinto puesto final, que entonces no suponía promoción ya que solo había ascensos directos. De sellar el 51,5% de los puntos el primer curso pasó a un 44,4%, porcentajes muy similares a los que tiene en el Zaragoza. En esa campaña 10-11, el Cartagena de JIM acabó decimotercero con 56 puntos y 16 victorias, ocho empates y 18 derrotas en Liga.

El 'Eurolevante'

Su otra etapa profesional de dos años en un club fue en el Levante, donde hizo historia en el primera campaña, en la 11-12. Nada menos que 16 victorias, 7 empates y 15 derrotas para que el club 'granota' se clasificara por primera vez para un torneo continental, para la Europa League, logrando el 48,2% de los puntos en juego en Primera. La segunda temporada en el Ciudad de Valencia no fue tan brillante, aunque el Levante logró una salvación holgada en undécima posición, firmando el 40,3% de los puntos, 46 en total con un balance de 12 victorias, 10 empates y 16 derrotas.

El Zaragoza es su tercera experiencia profesional de dos temporadas, aunque la primera incompleta, ya que llegó en la jornada 19. Esa reacción desde que arribó habría supuesto, con esos 37 puntos, que el Zaragoza hubiera acabado sexto de haber empezado la Liga con JIM en el banquillo. Solo Espanyol, (43 puntos), Girona (43), Mallorca (41), Leganés (39 y Rayo (39) le habrían superado. Al Zaragoza, penúltimo a su llegada, le dio para acabar en decimoquinta plaza y sellar la permanencia con dos jornadas por jugarse.

Esta temporada, sin embargo, el Zaragoza de JIM no ha logrado tener la regularidad para vivir cerca del playoff o en él. Muchos empates, escasez de gol, ahora menos flagrante, y solo dos momentos de cierta confianza, en la primera vuelta, con tres triunfos consecutivos, y en la segunda, cuando llegaron a ser hasta 4 seguidos. Con 43 puntos, con 9 victorias, 16 empates y 8 derrotas, a 8 de la sexta plaza con 27 por jugarse y con 12 de renta con el descenso el final de curso apunta a tranquilo y sin metas para el Zaragoza que en ningún momento ha pisado la pomada de la que hablaba Torrecilla tanto en verano como en enero.

A por el 14º histórico

Con las 9 citas ligueras que restan, JIM alcanzará los 71 partidos como técnico del Zaragoza, ya que ahora lleva 62, 57 de ellos en Liga, adelantando así en estos 2 meses a Daucik, Manolo Jiménez, Paco Flores y Juanito Ruiz, para pasar a ser el 14º técnico con más encuentros oficiales en el Zaragoza.