Cinco goles, ante Leganés, Sporting, Almería, Fuenlabrada y Amorebieta, en los últimos seis partidos que ha jugado avalan a Iván Azón, que en esta racha lleva un tanto cada 48 minutos, en 238 en total, un promedio fantástico que legitima su presencia en el once este sábado (20.30 horas) en el Heliodoro Rodríguez López, algo que JIM dijo que merecía tras lograr el empate contra el 'Amore' y que todo apunta a que tendrá, aunque el técnico no lo quiso confirmar.

“En lo personal estoy contento pese a que en los últimos dos partidos no hayan acompañado los resultados, ya que vengo de una época más dura en la que se me estaba resistiendo el gol. Ahora estoy aprovechando esta buena racha que tengo ahora”, asegura el delantero del Real Zaragoza en declaraciones a la web del club, recordando el duro comienzo de Liga, cuando falló varias ocasiones claras, como en Valladolid.

“Es también cuestión de confianza, al principio no gozaba de ella y ahora me la están dando los goles. Estoy muy contento"

De esas cinco dianas solo la que anotó en Butarque la hizo como integrante del once y fue la única que no sirvió para sumar. El resto han traído 10 puntos al Zaragoza en las últimas semanas, un valor indiscutible que no le ha traído hasta ahora su regreso al once. “Es también cuestión de confianza, al principio no gozaba de ella y ahora me la están dando los goles. Estoy muy contento. Estoy preparado para todo, veo importante aportar no solo los goles sino también el trabajo”, añade el ariete, que lleva esos cinco tantos en 941 minutos, por lo que marca cada 188, de largo el mejor promedio entre los delanteros del equipo, ya que el segundo Álvaro Giménez necesita casi el doble de minutos para anotar los mismos tantos. Además, también tiene el mejor promedio de remates con gol de toda la plantilla.

“Ha sido una pena que no nos hayan acompañado los últimos resultados, hemos bajado un poco el acelerador en estos últimos encuentros, pero podemos ganar en Tenerife"

En Tenerife si JIM hace valer la meritocracia que anunció tras el partido ante el Amorebieta será titular, con Bermejo y sabin Merino como posibles acompañantes en ataque, en un partido que “es muy difícil ante un gran rival y en su casa, pero el equipo está muy bien, muy unido, y pensando en ganar allí. Al estar ante un gran rival nos venimos arriba y damos lo mejor, eso ya ha pasado y espero que sea así otra vez”, sentencia Azón, que no quiere mirar la tabla en demasía, con esos 8 puntos de desventaja con la sexta plazas. “Ha sido una pena que no nos hayan acompañado los últimos resultados, hemos bajado un poco el acelerador en estos últimos encuentros, pero podemos ganar en Tenerife. Tenemos que ir mirando cada partido e intentar sacar los máximos puntos posibles”, sentencia.