Jorge Mas: "El único objetivo es que el Real Zaragoza vuelva con los grandes. Os pido paciencia y comprensión"

Jorge Más, futuro presidente del Real Zaragoza según anunció el club este viernes, ejerce ya como mandatario del club aragonés tras haberse oficializado el traspaso de poderes. En una carta dirigida a la afición, el empresario afirma que "para mí, así como para los otros inversores que nos hemos unido para afrontar esta apasionante aventura, es un gran honor poder compartir con todos vosotros nuestra experiencia en el mundo del fútbol, así como asumir con vosotros el compromiso de dedicar inversión, esfuerzo y mucha ilusión, con el único objetivo de que el Real Zaragoza pueda volver a competir con los grandes y os podáis sentir orgullosos del crecimiento de vuestro club".

"Vamos a hacer una primera inversión destinada a adquirir un paquete mayoritario de acciones que garantice la estabilidad de la gestión y a reducir parte de la deuda del club"

Mas asegura que los nuevos gestores de la entidad "llevamos meses diseñando un plan y una hoja de ruta" aunque advierte que "solo puedo prometeros trabajo y esfuerzo. Esfuerzo en tiempo y en capital". En este sentido, indica que "en cuanto el Consejo Superior de Deportes nos conceda la preceptiva autorización, vamos a hacer una primera inversión destinada a adquirir un paquete mayoritario de acciones que garantice la estabilidad de la gestión y a reducir parte de la deuda del club, que lo lastra y le impide tener un equipo con el potencial económico y deportivo suficiente para poder pensar en el ansiado ascenso a Primera División".

"Es necesario alcanzar un acuerdo con las instituciones para poder tener un estadio acorde a la historia del club y de sus aficionados. Asimismo, debemos avanzar en el desarrollo digital del club y del estadio"

Mas también apunta a la necesidad de un nuevo estadio. "Es necesario alcanzar un acuerdo con las instituciones para poder tener un estadio acorde a la historia del club y de sus aficionados. No es posible crecer y ofreceros nuevas experiencias de ocio para poder compartirlas con amigos y familiares en la situación en la que se encuentra actualmente el estadio. Asimismo, debemos avanzar en el desarrollo digital del club y del estadio. En definitiva, es un reto apasionante para todos los que hemos decidido invertir en este proyecto", dice el inversor, que pide "un poco de paciencia y comprensión" a los aficionados, "sobre todo teniendo en cuenta que yo no soy maño, que no conozco todavía en profundidad la ciudad, ni el club ni a vosotros. Pero no hay nada que me pudiera hacer más feliz que conseguir que os sintáis identificados y felices con nuestro trabajo".

"Para ejecutar el plan, vamos a contar con Raúl Sanllehí, quien conoce perfectamente el fútbol español y europeo y que va a aportar toda su experiencia y bagaje profesional a este proyecto que ahora iniciamos", subraya Mas, que muestra su deseo de que "ojalá pronto podamos empezar a reconstruir el club y consigamos ver al Real Zaragoza competir con los mejores. Un abrazo muy fuerte y ¡aúpa Zaragoza!", concluye.