El Real Zaragoza se dirigió hace unas semanas a los agentes de Iván Azón para hablar de una renovación de su contrato que acaba en 2024 y, tal y como contó este diario, el futbolista emplazó esa negociación a después de la llegada de la nueva propiedad, sin que se hablara de cifras, algo que sí se hizo con Francés o Francho, si bien esas renovaciones iniciadas antes están paradas también por el mismo motivo y sin acuerdo en los emolumentos ofrecidos: “Yo lo dejo todo en manos de mis agentes, lo que es cierto es que estoy muy feliz aquí, es el club en el que me he formado, el de mi ciudad. Queda todo en manos de ellos”, dice el delantero, que ha jugado en 30 partidos este año, 11 de titular y con cinco goles, con un salario de los más bajos de la plantilla, que llega al mínimo de Segunda con objetivos. Azón, además, ha dado un salto en esta temporada, su segunda en el primer equipo, a todos los niveles; “He crecido como futbolista, no solo por los goles, también por el juego. He progresado también mentalmente”.

Iván Azón pospone la negociación para renovar con el Real Zaragoza De momento, la llegada de esa nueva propiedad ya se hizo oficial hace una semana, a falta de lograr la permanencia matemática. aunque el nuevo director general no ha hablado con los futbolistas, pero sí con el resto de trabajadores y técnicos del club. “No pudo reunirse con nosotros, imagino que lo hará pronto. Creo que ese cambio transmite más tranquilidad a los aficionados. Es importante, ya que lo llevábamos tiempo esperando, sobre todo por los seguidores. Nosotros lo llevamos con tranquilidad”, argumenta Azón. "El trabajo es diferente en el que sale de titular y el que lo hace de suplente. Doy siempre lo máximo que tengo y los goles llegarán, esté en el once o no" El delantero ha sido titular en los dos últimos partidos, ante el Amorebieta y el Girona, pero se ha frenado la estupenda racha que llevaba desde el banquillo, anotando hasta cuatro goles decisivos. "El trabajo es diferente en el que sale de titular y el que lo hace de suplente. Doy siempre lo máximo que tengo y los goles llegarán, esté en el once o no. Hay que cambiar ese rol que he tenido y a ver si llegan los goles”, sentencia, deseando que sea ya en el Alcoraz: “Ojalá. Sería muy bonito”. Un partido muy especial La mirada está puesta en el derbi ante el Huesca, que “es un partido muy especial, entre dos equipos que nos estamos jugando mucho, peleando los dos por ese objetivo que tenemos ambos. Es un encuentro importante, aunque todos lo son, con una gran rivalidad”, asegura el canterano, que ya vivió su primer derbi en octubre en La Romareda, aunque entonces salió en la prolongación, disputando solo unos segundos: “Hay que vivirlo con tranquilidad, como uno más. Va a ser bonito, con nuestra afición viajando y estando pendiente, con esa ambición que tenemos de ganar. Los veteranos nos dicen a los más jóvenes estos días de no achantarnos, pero sobre todo nos hablan de tranquilidad y de vivirlo como uno más”. "Los veteranos nos dicen de no achantarnos y hay que vivir el derbi con tranquilidad, como un partido más. Va a ser bonito, con nuestra afición viajando y estando pendiente, con esa ambición que tenemos de ganar" A siete puntos de la promoción cuando quedan siete jornadas el margen de error es nulo para alcanzar la sexta plaza, pero Azón aboga por no mirar demasiado la tabla: “Es verdad que estos puntos son imprescindibles, pero si el partido no se gana no hay que darse por vencido sino que hay que sacar lo máximo posible en los que quedan y ya se verá si conseguimos llegar a ese objetivo, que es el que tiene el equipo”.