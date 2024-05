Liso y Terrer regresan a las órdenes de Víctor

Adrián Liso y Lucas Terrer, que entre el lunes y el miércoles se han entrenado con la selección española sub-19 en Alfaz del Pi con unas sesiones de preparación con la vista puesta en el Europeo de julio de la categoría, se han incorporado esta mañana de jueves a las órdenes de Víctor Fernández de cara al partido del Real Zaragoza con el Oviedo el domingo. Los dos jugadores del Deportivo Aragón, en edad juvenil ambos, se han ejercitado con sus compañeros, teniendo en cuenta que Liso ha jugado en todos los partidos con el entrenador zaragozano y en los tres últimos como titular y Terrer debutó con Julio Velázquez y unas molestias físicas retrasaron su convocatoria con Víctor, que llegó ante el Burgos por las bajas en la medular (Francho, Grau y Aguado) y que se mantendrá en el Tartiere.

Mientras, del filial siguen el central Operé, que también parece fijo para este partido en la lista por la baja de Lluís López, Pablo Cortés y Marcos Cuenca, además del centrocampista del juvenil Hugo Pinilla, que ya ha terminado la Liga con el División de Honor. Las numerosas bajas obligan a apostar por jugadores del Aragón en la convocatoria, pero el partido del playoff del domingo en La Romareda ante el Pontevedra hará que se ajuste el máximo posible esa citación.

Mollejo y Lecoeuche siguen ejercitándose con el grupo y confirmando que podrán estar en el Tartiere, donde serán dos de las novedades en la lista. El delantero toledano, tras seis semanas de baja después de caer en un entrenamiento con una lesión en el cuádriceps, está solo para unos minutos en ese partido, mientras que Lecoeuche que se ha perdido los dos últimos encuentros, en Leganés y ante el Burgos, por su lesión en el aductor en el derbi con el Huesca sí podría jugar de inicio si fuera necesario.

Mientras, Manu Vallejo, al que el miércoles se le hicieron pruebas en la rodilla por la tendinitis rotuliana que le obligó a parar tras varias semanas fuera del grupo, se ha ejercitado al margen y su vuelta está en función de las molestias, por lo que todo apunta a que no estará disponible en Oviedo, aunque apenas juega con Víctor. También está pendiente del rotuliano Rebollo desde hace dos semanas, pero es el descarte habitual en la portería. Son bajas seguras Borge, Guti y Nieto, a los que no se espera en esta temporada, además de Francho, cuya recuperación de la fascitis plantar se ha ralentizado al no tener las mejores sensaciones, y Lluís López, que sufrió ante el Burgos un esguince leve de rodilla y se perderá los dos próximos partidos como mínimo. por su parte, a Marc Aguado se le espera, aunque llegaría justo, ante el Racing de Ferrol o más probablemente en Santander por la lesión en el aductor que sufrió ante el Leganés.