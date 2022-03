El Real Zaragoza llamó hace unas semanas a Iván Azón para hablar de la renovación y de la mejora de su contrato, que acaba en 2024, pero de momento no se han sentado a hablar con el delantero zaragozano, cuya postura es esperar a saber el proyecto del club, tanto en la nueva propiedad como sobre todo en la parcela deportiva, para empezar a hablar de esa renovación. A diferencia de Francés y Francho, con los que se habló en enero trasladando una oferta de renovación para ambos, con Azón ni se ha llegado a sentar Miguel Torrecilla para trazar esa propuesta.

Azón, con 10 millones de cláusula en Segunda (los mismos que Francés, mientras que Francho tiene 8), posee uno de los salarios más bajos de la plantilla, ya que llega al mínimo de Segunda, unos 80.000 euros, con objetivos, mientras que Francés, Francho o Bermejo también se mueven en esas cifras, aunque en el fijo. Con todo, la importancia de los tres canteranos está lejísimos de su valor salarial en este Zaragoza, ya que están muy por debajo de las fichas más altas de la plantilla, como las de Álvaro Giménez, que lleva los mismos 5 goles de Azón con el doble de minutos, Petrovic, Nano Mesa, Cristian Álvarez o Narváez.

Sanllehí y su apuesta

Tiene claro el delantero zaragozano que desea seguir en el Zaragoza, que su sueño es lograr el ascenso con el que ha sido el club de casi toda su vida, al que llegó en el segundo año de alevines. Así, más que el aspecto económico, que es importante y que ahora no refleja ni de lejos el valor del delantero tanto de mercado como el rol que tiene en el equipo, priorizará el proyecto deportivo, lo que los nuevos rectores de la entidad, ya que lo más factible es que Torrecilla no siga y que llegue un nuevo responsable junto a Raúl Sanllehí, diseñen en el Zaragoza y el peso que tendrá Azón en el equipo.

El ariete debutó el curso pasado de la mano de Rubén Baraja, en su último encuentro, se consolidó con Iván Martínez para tener muy pronto contrato del primer equipo y disputó 30 partidos, con 10 de titular, y tres goles. En este segundo, donde se le prometió un dorsal de la primera plantilla como a Francho que al final han tenido que renunciar, lleva 28 citas, con solo 9 en el once y cinco dianas, en los últimos seis partidos que ha jugado, donde ha sido vital con sus tantos para sumar 10 puntos, y que le colocan como máximo realizador del equipo junto a Álvaro Giménez. Su progresión y su llamada a la titularidad son claras, pese a que en los últimos partidos JIM no le ha incluido en la apuesta de inicio, algo que apunta a cambiar en Tenerife, donde el zaragozano tiene muchos números para empezar en el once titular.

Ha demostrado Azón que su trabajo y las ganas son innegociables y que las aporta juegue cinco, 20 o 90 minutos, pero es incuestionable que, como cualquier futbolista, su deseo es estar en el once. Y en los últimos meses ha hecho méritos de sobra para ello. En ese sentido, la valoración deportiva que tendrá en el proyecto también es clave para su renovación sabiendo el jugador que en ningún sitio va a estar mejor que en el Zaragoza si el proyecto es el adecuado.

Interés de otros clubs

Por eso, Azón tampoco está pendiente del interés de equipos importantes de Primera, que ya le siguen desde hace un tiempo y que han aumentado los informes del futbolista. No hay por ahora ninguna oferta en concreto y el delantero, aunque llegue, va a dar prioridad al Zaragoza. Pero quiere saber qué club y qué proyecto va a tener. Y para eso resta un tiempo.

Francho y Francés ya tienen la oferta económica, pero los dos esperan también la llegada de la nueva propiedad para negociar, aunque es más factible y hay menos distancia en el diálogo con el centrocampista

Mientras, Francés y Francho tienen desde mediados de enero la propuesta de renovación del club, pero de momento no hay acuerdo. El central no ha respondido a esa propuesta, que en todo caso está lejos de sus pretensiones y tiene cartel (Sevilla, Celta, Villarreal, Real Sociedad...), teniendo en cuenta que de los tres canteranos es el más fijo en la sub-21, ya que Azón fue en septiembre y ya no ha regresado y a Francho las lesiones le han impedido más continuidad en la 'Rojita'. Francho, por su parte, no está tan lejos como Francés de seguir, pero en ambos casos se ha pospuesto cualquier negociación hasta la llegada de los nuevos gestores y la configuración del proyecto deportivo. Y eso mismo ha hecho Azón, aunque sin llegar a escuchar una oferta que llegó algo más tarde que la de sus compañeros.