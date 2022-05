Zapater: "No hay excusas, pido perdón a la afición"

El que salió a dar la cara tras el batacazo ante el Alcorcón fue Alberto Zapater, que quiso disculparse ante los seguidores del Real Zaragoza. «Es el partido que ningún jugador querría jugar, en nuestra casa, con nuestra gente, y no se puede poner ningún tipo de excusa. No las hay. Este tipo de encuentros puede ser muy complicado, con mucho que perder y poco que ganar y ha sido uno de ellos», valoró el capitán de los aragoneses.

«Cuando te meten tres no puedes decir nada. Ahora hay que ir a Oviedo a competir y a acabar bien. No hay peor cosa que te puedan cantar que no merecemos esta camiseta. Le pido perdón a la afición y le doy las gracias por haber venido», señaló el ejeano.