La Real Sociedad tiene hasta el lunes para decidir sobre la opción de compra de Clemente

La Real Sociedad tiene hasta el lunes 30 de mayo para decidir si ejerce la opción de compra, de cero euros, por Clemente y aún no ha comunicado al Real Zaragoza la decisión. Si el Sanse hubiera logrado la permanencia, esa decisión habría sido clara y Clemente seguiría en Anoeta. Ahora, parece más difícil al no ser ya sub-23, pero no es descartable que al final el club vasco se quede con el futbolista zaragozano y le busque una salida en forma de cesión.

Si la Real ejecuta esa opción, Clemente se quedaría con contrato hasta 2024 (con el 25% del pase para el club aragonés), el mismo que tiene en el Zaragoza, que le renovó antes de salir cedido con destino al Reale Arena, ya que terminaba su vínculo en junio. El central ha tenido mucha participación con Xabi Alonso, disputando 15 partidos de los 18 que ha estado disponible, con 13 como titular y un total de 1.214 minutos. Clemente encaja a la perfección con el perfil de equipo del técnico tolosarra, que no va a seguir en el Sanse. Este viernes, en el partido que cierra la Liga, el zaragozano puede jugar al no haber 'cláusula del miedo' en su cesión y pugna por un puesto con Arambarri. Alonso lo ha usado más con defensa de cuatro que jugando como ahora con tres centrales.