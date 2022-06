La selección española sub-21 cerró este martes con pleno de victorias su fase de clasificación para el Europeo de la categoría del año que viene de Rumanía y Georgia tras firmar una nueva goleada por 7-1 ante Malta, gracias a una gran segunda parte. El zaragocista Alejandro Francés disputó los 90 minutos de un duelo que no tuvo historia. El central del Real Zaragoza, que dará comienzo este miércoles a sus vacaciones, formó con Urko de salida y con Pacheco en la segunda parte, desde el minuto 51.

España brindó un óptimo cierre a los aficionados que se acercaron al Municipal Álvarez Claro de Melilla, aunque tuvo que ser en los segundos 45 minutos cuando los de Luis de la Fuente se desperezasen y desarbolaran a un rival que había aguantado con solo un gol encajado. Los visitantes apostaron por una barrera de nueve hombres delante de su portería para intentar detener a una 'Rojita' que formó con el mismo frente ofensivo que brilló el pasado viernes ante Irlanda del Norte, aunque Bryan Gil, Rodrigo Riquelme y Abel Ruiz no estuvieron tan demoledores.

Además, España no fue capaz de aprovechar el tempranero tanto de Robert Navarro y, pese a que tuvo buenas ocasiones en las botas de Riquelme, Bryan Gil y Abel Ruiz, no pudo aumentar su diferencia ante una Malta ordenada, física y que sólo disparó una vez a puerta en la primera parte. El escenario cambió en la segunda parte. En la primera jugada tras el paso por vestuarios, Abel Ruiz empujó a la red el 2-0 y a partir de ahí, el cansancio también hizo mella en los visitantes que no pudieron evitar ya la goleada.

Manu Sánchez, y de nuevo Abel Ruiz y Robert Navarro, este último tras una buena pared con el debutante Hugo Novoa, confirmaron la 'manita' con 20 minutos todavía por jugar. Julen Lobete se unió a la fiesta con dos tantos saliendo desde el banquillo e incluso hubo tiempo para ver el 'gol del honor' de Malta, de gran calidad y desde casi el centro del campo por parte de Andrea Zammit.

Ficha técnica

España: Agirrezabala (Morro, min.67), Rosas, Francés, Urko González (Pacheco, min.51), Manu Sánchez,; Rodri, Vencedor, Robert Navarro; Bryan Gil (Lobete, min.58), Abel Ruiz (Hugo Novoa, min.67) y Riquelme (Camello, min.67).

Malta: Sylla; Mohnani (Leonardi, min.53), Bradshaw, Gauci, Zammit Lonardelli, J.Zammit; Grima, Sciberras (Ghio, min.46), A.Attard (J.Attard, min.68), Dimech; y Veselji (A.Zammit, min.68).

Goles: 1-0, minuto 8. Robert Navarro. 2-0, minuto 47. Abel Ruiz. 3-0, minuto 55. Manu Sánchez. 4-0, minuto 64. Abel Ruiz. 5-0, minuto 69. Robert Navarro. 6-0, minuto 73. Lobete. 7-0, minuto 78. Lobete. 7-1, minuto 84. A.Zammit.

Árbitro: Juri Fricher (EST). Amonestó a Mohnani (min.27) y J.Zammit (min.82), por Malta.

Estadio: Municipal Álvarez Claro de Melilla.