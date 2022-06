Mallorca, Rayo y Osasuna, tres opciones en Primera para Chavarría

El Real Zaragoza trasladó una primera oferta de renovación a Pep Chavarría, rechazada por el lateral izquierdo catalán, que va a tener propuestas para salir en este verano. Ya se conocía la del Copenhague de la Superliga danesa, pero su buen curso también le ha supuesto que haya equipos de Primera considerando su fichaje. Sin ir más lejos, el Mallorca, el Osasuna y el Rayo Vallecano manejan su candidatura, teniendo en cuenta que el Granada, que ha bajado a Segunda, siempre lo tuvo en el horizonte, pero ahora tras ese descenso no es una posibilidad, lo mismo que sucede con el Levante.

Chavarría, cuya ficha no llega a los 100.000 euros, está dentro de los jugadores que Raúl Sanllehí y la nueva propiedad consideran muy importantes en el proyecto y en ese escalafón están también futbolistas con mercado como Bermejo, también pendiente de abordar su renovación, o Jair. El Zaragoza ha cerrado la puerta a la salida de Francho, ya renovado, Azón, que está a punto de hacerlo, y Francés, cuyo acuerdo llegará exigiendo las cláusulas por ellos. En un segundo escalón estaría Chavarría, que no es absolutamente imprescindible su continuidad, pero esta sí se juzga importante y no se facilitará su salida, teniendo en cuenta que su cláusula es de 10 millones.

El interés más firme es el del Mallorca, que tiene para el puesto a Jaume Costa y al que va a regresar Braian Cufré tras su cesión al Málaga, pero en principio lo hace con un billete de regreso a otra salida. Mientras, las opciones del Osasuna y del Rayo dependen de otros factores. En el caso vallecano, de la probable recompra de Fran García por parte del Real Madrid, ya que se guardó una opción por 5 millones, para que compita con Mendy obligaría al Rayo a buscar un lateral zurdo. Chavarría ya estuvo en la agenda rayista el verano pasado, pero Kevin Rodrigues fue el elegido al formar parte de la cesión de Merquelanz por parte de la Real Sociedad, que obligó a esa apuesta al conjunto madrileño. Mientras, Osasuna está pendiente de una nueva cesión de Manu Sánchez en cuanto renueve con el Atlético, operación encaminada pero no cerrada. Si no se cierra, Chavarría es candidato en El Sadar en un puesto donde Cote y la polivalencia de Juan Cruz son los futbolistas que tiene ahora el conjunto navarro.

El futbolista, que ha hecho una muy buena temporada, su segunda en el Zaragoza, tiene un contrato hasta 2024 y una cláusula de 10 millones tras llegar procedente del Olot y con la carta de libertad en el verano de 2020. Tuvo un primer año en el Zaragoza más irregular, donde empezó bien y terminó a un nivel más bajo, con Nieto ganándole la batalla por la titularidad en los últimos tiempos, aunque JIM los utilizó muchas veces juntos en la banda izquierda. Chavarría jugó en 36 partidos de Liga, con 31 de titular. Sin embargo, en esta temporada que ha concluido el salto de Chavarría ha llegado a todos los niveles, con 36 partidos de Liga, todos de titular, y uno más de Copa para completar 3.180 minutos oficiales, siendo absolutamente indispensable para JIM en el lateral zurdo, sin que Nieto ni Lasure en el tramo final acecharan su plaza en el once.