Roro Riquelme, un tren que ya partió dos veces

“Rodrigo Riquelme ya debería haber jugado en el Real Zaragoza”. La frase es de una persona muy cercana al extremo del Atlético de Madrid, que califica como “una pena” que ese tren ya pasara para el club aragonés. Lo hizo en dos ocasiones, de hecho. La primera en enero de 2021, nada más llegar Miguel Torrecilla y JIM al equipo, en un mercado de enero en el que se intentó su cesión rompiendo el préstamo en el Bournemouth de la Championship, pero no encajaron las posibilidades económicas en el límite salarial, mientras que el verano pasado se apostó por Borja Sainz como refuerzo para la banda y Riquelme se marchó al Mirandés para que el Zaragoza terminara incorporando, con el límite casi agotado, a César Yanis, de intrascendente paso.

Esos dos episodios, el primero más firme y el del verano pasado con un interés claro aunque sin propuesta, tuvieron un desenlace no deseado para Riquelme, que quería jugar en el Zaragoza, como se reconoce en su entorno. En 2007, cuando tenía solo siete años, a su padre lo destinaron a la capital aragonesa y tanto él como su hermano mayor, Alejandro, jugaron en el Balsas Picarral y en el Amistad en los dos años de permanencia laboral de su progenitor antes de regresar a Madrid. De aquella época tanto Alejandro, o Riqui, que milita en el Mazarrón de Tercera RFEF, como Rodrigo, o Roro, conservan amistades y todavía visitan cuando pueden la ciudad.

Ahora, ese tren es una quimera. “No está decidido nada. De momento tiene que empezar la pretemporada, salvo que hubiera algo muy claro, y en igualdad de condiciones la idea es que juegue en Primera. La prioridad es que Rodrigo dé ese salto”, sentencian en su entorno, cerrando la puerta, no sin algo de amargura, al Real Zaragoza.

Después de que el club aragonés no pudiera ficharlo en esas dos ocasiones, Riquelme la rompió en esta temporada pasada en el Mirandés, con 12 pases de gol y siete tantos. Ahora, cuenta con siete ofertas de clubs de Primera División para jugar a préstamo el próximo curso. Simeone ya confió en él y le hizo debutar con tan solo 19 años el pasado septiembre de 2019. Tras esto, siguió formando parte del filial rojiblanco para un año después marcharse al Bournemouth inglés, aunque la experiencia no fue como él esperaba y solo disputó 20 encuentros, 16 de ellos de la Championship, con tres goles. Sin embargo, el pasado verano sí acertó en la decisión y eligió al Mirandés para jugar con asiduidad. Y no se equivocó: 39 partidos en la LaLiga Smartbank y la llamada de Luis de la Fuente para la selección española sub-21, con la que ha repartido tres asistencias y ha marcado un gol en los cuatro encuentros de clasificación para la Eurocopa de la categoría.

Las buenas relaciones con el Atlético de Madrid, ya que Gil Marín, consejero delegado del club colchonero y el Fondo Ares han tenido mucho que ver en el desenlace de la operación de compra del Real Zaragoza por parte del grupo inversor que encabeza Jorge Mas, van a hacer que desde el club colchonero lleguen refuerzos, quizá más de uno. El Zaragoza ya solicitó las cesiones de Riquelme y de Sergio Camello, que también ha jugado en el Mirandés y cuya llegada a La Romareda es todavía una opción. En el caso del delantero, autor de 15 dianas y de 4 asistencias, es idéntica la historia y la prioridad es la élite, pero tiene menos 'novias' de Primera que su compañero y si al final repite cesión en Segunda jugará en el Real Zaragoza.

Otras vías rojiblancas

Borja Garcés, tras el regreso de su cesión en el Leganés, sería otra alternativa que ya fue muy deseada por el Zaragoza de JIM y Torrecilla el verano pasado, aunque desde el entorno del ariete se asegura no saber nada por ahora del interés del club aragonés. El extremo y delantero Giuliano Simeone, hijo del Cholo y autor de 25 goles y de 6 asistencias en el ascenso del filial rojiblanco a Segunda RFEF y que ya estuvo a punto de recalar en enero en La Romareda, o el medio ofensivo Mario Soriano, cedido en el Deportivo en Primera RFEF y de gran rendimiento, son otras alternativas más factibles sobre la mesa, aunque el Zaragoza por ahora no ha movido ficha de manera oficial por ellos.