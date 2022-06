Giuliano Simeone apunta a ser el primero del Atlético en el Real Zaragoza

Es posible que la decisión se dilate del Atlético de Madrid hasta el inicio de la pretemporada el 10 de julio, aunque no se puede descartar que se haga antes, pero en todo caso es más que probable que uno de los jugadores del conjunto colchonero que militará en el Real Zaragoza cedido, como parte de esas sinergias de la nueva propiedad será Giuliano Simeone, el hijo del Cholo y que ya estuvo a punto de llegar en el mercado de enero pasado. y al final el Atlético no accedió a su cesión. Ahora, el conjunto colchonero tiene más que decidida su salida y no habrá marcha atrás con el Zaragoza como gran candidato y, de lejos, el favorito para cerrar la negociación.

Gil Marín, la pieza clave en la compraventa del Real Zaragoza El Atlético, íntimamente ligado al Fondo Ares, que también está presente en el Zaragoza con el accionista Jim Miller va a tener en el equipo zaragocista un destino preferente para sus cesiones. Está descartado que Riquelme, petición ya solicitada, y también en la práctica Camello sigan en Segunda a préstamo y jugarán en la élite, por lo que eso descarta al Real Zaragoza. Borja Garcés, en espera Borja Garcés es otra opción para el conjunto zaragocista, más secundaria, aunque posible. De hecho, al entorno del jugador le consta el interés del Zaragoza, que ya estuvo muy pendiente de él en el verano pasado, pero se marchó al Leganés, haciendo una temporada más gris, con 5 goles. Borja tiene el interés de al menos tres clubs de Segunda y el 10 de julio está citado para la pretemporada. Su salida en todo caso en este verano también es segura y su agente, Juanma López, tiene más que estrecha relación con Mariano Aguilar, nuevo consejero zaragocista, por lo que si el club blanquillo va con todo a por el punta melillense tiene muchas opciones de lograr también su cesión. En su contra juegan su irregular año en el 'Lega' y lo sucedido el verano pasado, cuando el interés en su cesión por parte de Torrecilla fue enorme y se marchó a otro equipo. Mientras, el medio Mario Soriano, que ha estado cedido en el Deportivo, también podría encajar por ficha y posibilidades, aunque apunta a jugar en el extranjero. Giuliano ha completado una extraordinaria temporada en Tercera RFEF y ha sido clave en el ascenso del cuadro colchonero a Segunda RFEF con 25 goles (igualando el récord de tantos marcados por un jugador del Atlético B en una temporada) y nueve asistencias, lo que ha provocado el interés de numerosos equipos de Segunda en hacerse con sus servicios. La gran campaña de Simeone, de 19 años, le ha llevado, incluso, a debutar con el primer equipo. Lo hizo ante el Granada, en el estadio Metropolitano, disputando los últimos cuatro minutos. El Zaragoza tiene al punta, que también puede jugar en la banda, como extremo izquierdo, en el punto de mira desde hace tiempo. De hecho, estuvo a punto de conseguir su cesión en el pasado mercado invernal, pero el Atlético acabó cerrándole una puerta que le había abierto inicialmente e impuso que acabara la temporada en el filial para, como así ha sido, conducir al segundo equipo rojiblanco al ascenso directo. Tiene gol y también velocidad, alcanzando los 35 km/hora, lo que le hace ser decisivo en el uno contra uno. Ahora, el club aragonés vuelve a la carga e insiste en el préstamo de un futbolista que el pasado mes de febrero renovó con el Atlético hasta el 2025. Para ello se apoya en la gran relación existente con el Atlético de Madrid y, especialmente, con Miguel Ángel Gil Marín, figura clave en la compra del Real Zaragoza por parte del grupo inversor liderado por Jorge Mas. El consejero delegado y máximo accionista del club colchonero es, por ejemplo, el principal valedor de Emilio Cruz y Mariano Aguilar, los dos últimos consejeros en incorporarse al Real Zaragoza, ambos con pasado rojiblanco. Giuliano Simeone es el único de los tres hijos del técnico del primer equipo que entró en la cantera del Atlético, al que llegó en 2019 tras dejar las categorías inferiores del River Plate. Delantero rápido, habilidoso y potente, el futuro de Giuliano pasa, esta vez sí, por una cesión a un equipo de Segunda como paso lógico de cara a su progresión, aunque podría realizar la pretemporada con el primer equipo, lo que demoraría su llegada a otro equipo. El que no llegará al Real Zaragoza es el bético Raúl García de Haro, por el que el club aragonés preguntó al andaluz mostrando interés por su cesión. La vía zaragocista está descartada ya por la entidad verdiblanca, que también tenía las opciones del Racing, el Mirandés y el Albacete, entre otros, además de dos posibilidades en la Primeira Liga de Portugal. Es el cuadro de Anduva con el interés más fuerte y el que más garantías le ofrece de jugar, algo que prioriza el Betis, el casi seguro destino del punta. El delantero, de 21 años y 1,92 de altura, ha renovado recientemente con el Betis hasta 2025 y es un consumado goleador. De hecho, los 33 tantos marcados entre las campañas 2019-2020 y 2020-21 con el filial verdiblanco fueron determinantes para que el equipo firmara dos ascensos consecutivos. La pasada campaña marcó seis dianas en 33 partidos con el Betis B, al que no pudo ayudar a esquivar el descenso a Segunda RFEF. En el primer equipo debutó en la temporada 19-20, en la sexta jornada, ante el Levante, y en la temporada pasada disputó dos encuentros, uno de Copa ante el Valladolid y otro de Liga ante Osasuna, aunque en ambos salió en la recta final.