Vada: "Me quedo con la reacción del equipo"

Valentín Vada fue no de los protagonistas en la remontada del Real Zaragoza ante el Nástic de Tarragona. Al finalizar el encuentro, el argentino se mostró satisfecho con la forma en la que el equipo respondió tras la mala imagen de los primeros 45 minutos. "Me quedo con la reacción del equipo, de todos", afirmó el centrocampista. "Fue una primera parte muy jodida en la que ellos tuvieron mucha eficacia y nosotros no acertamos, pero luego la reacción fue muy positiva", analizó.

Para ello, el futbolista confesó que fue clave la charla de Carcedo en el intermedio. "El míster nos dijo que nos miráramos a la cara y levantáramos la cabeza, que no todo iba a ser un camino de rosas", explicó Vada, que en lo personal se mostró satisfecho por su gol de penalti y su asistencia a Iván Azón. El argentino reconoció lo que le pide el entrenador. "Quiere que los medios creemos juego, lleguemos al área y seamos decisivos", aseguró. Por último, Vada hizo balance de la pretemporada que está haciendo el equipo aragonés. "Estamos mejorando, cogiendo automatismos. Tenemos que ir paso a paso y aún quedan dos semanas para corregir errores", finalizó.