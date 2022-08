El Real Zaragoza aún no ha inscrito a sus fichajes en LaLiga

Todavía no hay rastro alguno de los fichajes del Real Zaragoza en el registro oficial de LaLiga donde se recogen las inscripciones pertinentes para el concurso de las nuevas incorporaciones en la competición. Hasta el momento, cuando restan apenas nueve días para el estreno liguero del equipo aragonés, ninguna de las cuatro adquisiciones figura en el listado de futbolistas a los que LaLiga ya permite jugar tras haber sido inscritos correctamente y en el que siguen sin aparecer Rebollo, Giuliano Simeone, Mollejo y Manu Molina.

En todo caso, desde el club aragonés se resta relevancia a este dato. De hecho, fuentes del Real Zaragoza aseveran que la inscripción puede llevarse a cabo en cualquier momento y que, desde luego, no habrá problema alguno para que todos ellos estén a disposición de Carcedo para el primer partido de la temporada que se disputará el sábado 13 en Las Palmas.

El registro, pues, no pasa de un mero trámite, según insisten desde el Zaragoza, que recuerda que cada club maneja sus propios tiempos a la hora de inscribir a sus nuevos futbolistas. De momento, entre los más de 40 fichajes que ya han sido registrados no figura ningún zaragocista. Sí están, en cambio, dos nuevos jugadores del Huesca, los defensas Villarasa y Jeremy Blasco. El Málaga, que este miércoles inscribió de golpe a ocho incorporaciones, acapara el mercado.

En todo caso, el Real Zaragoza, que tampoco ha cerrado todavía la renovación de Alejandro Francés, está obligado a liberar masa salarial para poder llevar a cabo más incorporaciones. El club tiene agotado un límite salarial que, como ya admitió el director general Raúl Sanllehí, será muy similar al de la pasada temporada.

Para ello, el club espera cerrar en los próximos días la salida de alguno de los efectivos que no entran en los planes de Carcedo. Entre ellos figuran los canteranos Enrique Clemente, Nick Buyla y Luis Carbonell, si bien la masa salarial que liberarían sus cesiones no serían suficientes. Por ello, el Zaragoza aspira a que jugadores como Petrovic o Narváez encuentren acomodo, una tarea que no está siendo sencilla.