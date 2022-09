Jannick Buyla: "Me voy con amargura, todo ha sido un poco duro"

¿Con qué sensación se marcha tras rescindir?

Evidentemente, con una mala sensación, regresé de la cesión al Nástic con el pensamiento de quedarme, no ha ha podido ser y rescindir no es grato para nadie, ni para el club ni para mí.

¿Tiene la impresión que no tuvo opciones de quedarse, que la decisión con su salida estaba tomada?

Sí, es así. En algunos momentos y conversaciones así lo manifesté, que desde el primer día se me ha tratado de diferente manera y considero que estaba todo ya marcado antes de empezar. No existía para mí la posibilidad en pretemporada y todo ha sido un poco duro, la verdad.

La sensación entonces es de…

Amargura, así me voy. Soy de aquí y llevo toda mi vida jugando en el Zaragoza. Se me queda un mal cuerpo por no poder volver a jugar en La Romareda, ya que tenía muchas ganas de hacerlo. He dado todo lo que podía, pero no fue posible remontar la situación.

¿Hay reproches en su caso?

No, de verdad que no. No tengo nada que reprocharle a nadie, se ha dado así y punto. El club me dijo desde el primer día que tenía que salir cedido, no se me planteó la rescisión y un poco dolido estoy ahora por cómo se ha dado mi salida. Llevo muchos años aquí y me duele. Pero insisto en que no hay reproches. Al revés, el míster y el cuerpo técnico se portaron estupendamente y agradezco el trato ya que podría haber sido mucho peor si no llega a ser por ellos.

Llegó con 10 años a la Ciudad Deportiva, en el alevín B y en el 2020 le hacen contrato del primer equipo. Su primera etapa con Rubén Baraja fue buena y después se le cerraron las puertas.

Lo hicieron también por fallos personales míos en algunos partidos y lo asumo. No tengo nada que echar en cara a nadie y traté de darlo todo en las cesiones al UCAM y al Nástic para hacerme un hueco. No considero también que haya podido hacer mucho más por lo que decía antes, se me ha protegido de diferente manera que a otros canteranos. No es ninguna excusa, pero en mi caso ha sido muy difícil, casi imposible, darle la vuelta a mi realidad en el equipo.

El club ha apostado por Azón, Francés, Francho o Puche, pero en este verano también han salido siete canteranos del primer equipo y Lasure estuvo en la rampa hasta el final.

Los cuatro están ahí porque se lo han ganado, nadie les regaló nada, ya que son muy buenos jugadores y están haciendo un gran papel. Y luego estamos otros casos, Clemente, Baselga, Carbonell o yo, en los que tengo la sensación de que no nos ha tratado como canteranos y no se nos ha protegido como tales. Son apuestas del club y no hay que darle más vueltas, solo queda asumirlo.

¿La espina de no triunfar en el Zaragoza la tendrá siempre?

Sin duda, ahí estará. Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro, pero un jugador cuando entra en el Zaragoza no se conforma con llegar, quiere triunfar. Por lo menos en mi caso. Me va a doler mucho siempre no haber triunfado, pero es el momento de cerrar página y pasar a la siguiente.

¿Tiene Jannick Buyla nivel para triunfar en el Zaragoza?

Sí, honestamente lo creo así. El hecho de que mi nombre siempre estuviera para salir da la impresión de que no tengo el nivel y no considero que sea así. Y sé que mucha gente del club piensa lo mismo que yo.

Se le ha criticado rescindir cobrando los dos años de contrato

Sé que un futbolista no es un trabajador al uso, pero tienes el derecho a cobrar lo que tienes en el contrato. Ningún trabajador o muy pocos renunciarían a ese derecho. El Zaragoza me lo ha dado todo en mi carrera, pero mi decisión no es una falta de respeto ni ser desagradecido, es luchar por lo que es mío. Yo di el máximo siempre, no pudo ser y la solución es de esta manera y listo.

El Zaragoza siempre va a ser el club de su vida.

Por supuesto, es el club que me ha formado y eso implica ese agradecimiento. Soy y seré zaragocista, con el deseo de que al equipo le vaya bien. Ojalá se consiga el objetivo de la Primera y sobre todo que se hagan las cosas bien en el club, porque la gente a veces no sabe si eso sucede y es la papeleta más difícil.

¿Y ahora?

Estoy a la espera de que salga una opción interesante para firmar en un equipo que considere que es lo mejor para mí. Seguro que las voy a tener y ahora, con la tranquilidad y la calma, tengo que buscar la mejor vía para seguir mi carrera.