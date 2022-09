Juan Carlos Carcedo ha ofrecido antes de que el Real Zaragoza viaje a Ponferrada, algo que ha hecho a primera hora de la tarde, una lista de 23 convocados en la que la gran novedad es que Dani Lasure, que no había sido citado en las cuatro citas ligueras anteriores, está en la expedición de convocados, a la que regresa Jaume Grau, que también lo hará al once, después de cumplir ante el Lugo un partido de sanción. Francés, por su lesión en el codo, se cae con respecto a la anterior citación y sigue sin estar Iván Azón, por su edema óseo en la rodilla, si bien lo previsto es que el delantero, que aún no ha debutado en este curso, vuelva esta semana a entrenarse con el grupo.

Lasure, al que se le comunicó a principios de agosto que debía salir, apostó por quedarse y rechazó una oferta de renovación para salir cedido y al final no se legó a aun acuerdo para su rescisión. El lateral zurdo canterano, que no ha contemplado ofertas en el extranjero de los mercados abiertos tras cerrarse el de España, no había sido citado por el técnico en los cuatro partidos anteriores, pero eso ha cambiado ante la Ponferradina, aunque 'Lasu' sabe que tiene difícil hacerse con un hueco en el equipo zaragocista con la competencia de Nieto y Fuentes.

Jaume Grau regresa a la lista y volverá a ser titular en Ponferrada en un partido donde se espera el debut de titular de Makhtar Gueye y, muy probablemente, de Gabi Fuentes. Vada, tras salir desde el banquillo ante el Lugo después de superar unas molestias en el aductor, apunta a regresar al once y serían hasta cuatro las novedades en el once. Vigaray, con el alta médica pero no la competitiva tras su operación en la rodilla derecha hace ya más de un año, Francés, al que le queda un mes de baja, Azón y Rebollo, que se queda con el Aragón para medirse este domingo al Espanyol B, no están en la lista.