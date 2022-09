Primera victoria en El Toralín al séptimo asalto

No hay mal que cien años dure ni racha que se eternice para siempre. El Real Zaragoza no sabía lo que es ganar en El Toralín en las seis veces que lo había visitado en esta etapa en Segunda y lo logró cuando más necesitado acudía, tras un comienzo que igualaba su peor inicio en la categoría de plata. En este estadio no sabía ganar y por fin lo logró. No es en todo caso la primera victoria en Ponferrada, puesto que el Zaragoza sí venció en el campo de Fuentes Nuevas por 1-2 con goles de Salillas y Belsué en la cuarta ronda copera en la 90-91.

Giuliano es el hombre. La crónica del Ponferradina-Real Zaragoza (1-2) Pero en El Toralin, inaugurado en septiembre de 2000 y un campo que pocos zaragocistas pensaban que iba a visitar su equipo en Liga, no había manera. Y eso que en esta negra etapa en segunda ya había jugado en seis ocasiones. De hecho, tras bajar a la categoría de plata, el Zaragoza comenzó en ese escenario con una derrota por 4-2 en la jornada 30 de la 13-14 que fue la puntilla para Paco Herrera para que llegara Víctor Muñoz en un club desnortado en los últimos coletazos del 'agapitismo'. Tres empates consecutivos a un gol en la 14-15, la 15-16 y, tras el retorno a Segunda del cuadro berciano, en la 19-20, fueron el preludio de otra derrota en la 20-21, con Iván Martínez en el banquillo y con un equipo que se despeñaba hacia Segunda B. El curso pasado, con JIM, hubo tablas sin goles en un flojo partido. Seis ocasiones y ni una victoria. El asalto llegó a la séptima en forma de un triunfo que, además de una liberación, es oro puro.