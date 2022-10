Torrecilla también puede salir ya: Sanllehí ya le busca sustituto

La semana que empieza este viernes con el partido ante el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López y que seguirá con los duelos ante el Andorra en La Romareda el martes y frente al Alavés en Mendizorroza el viernes 4 no va a ser solo decisiva para Juan Carlos Carcedo, ya que el director deportivo, Miguel Torrecilla, también puede ver finalizada su etapa en el Real Zaragoza después de renovar en junio su compromiso por un año tras la llegada de la nueva propiedad que encabeza Jorge Mas como presidente, aunque no como máximo accionista del grupo inversor.

En este sentido, el director general, Raúl Sanllehí, ya ha iniciado movimientos para buscar un sustituto a Torrecilla, al que la grada señaló de forma muy clara en el choque ante el Villarreal B, lo mismo que hizo con Carcedo. El diaro La Nueva España revelaba esta mañana los contactos con Rubén Reyes, miembro de la secretaría técnica del Getafe y con el que el Oviedo negocia su regreso, algo que parece muy factible que se acabe produciendo para sustituir a Tito Blanco, ya cesado, en la entidad carbayona. No parece que los tiros vayan por ahí, pero sí que Sanllehí está preparando un posible relevo y que el Zaragoza no descarta que el cambio sea doble la siguiente semana, aprovechando que después del duelo ante el Alavés la Liga se para para jugar la Copa ante el Diocesano. Además, el sustituto que llegara para la dirección deportiva tendría algo más de tiempo de preparar el mercado invernal que se abre en enero y donde el Zaragoza ya busca como mínimo un extremo.

En este sentido, si el relevo fuera doble, sería el nuevo director deportivo el que nombraría al entrenador que llegara en lugar de Carcedo, algo que el Zaragoza ya vivió con la anterior propiedad, con la Fundación Zaragoza 2032, cuando en diciembre de 2015 decidió la sustitución de Ángel Martín González, ahora director deportivo del Huesca, y de Ranko Popovic. Llegó entonces Narcís Juliá y pocos días después lo hizo Lluís Carreras.

Apuesta personal

Así, la semana que viene es decisiva en el futuro deportivo del Zaragoza y no se puede olvidar que Carcedo es una apuesta personal de Sanllehí, al que firmó por dos temporadas tras coincidir ambos en el Arsenal, mientras que Torrecilla solo lo hizo por una. De todas formas, los números no sujetarían la continuidad del riojano si no llegan las victorias de forma inminente, ya que el equipo solo ha ganado uno de los últimos 6 partidos. En este sentido, el choque ante el Andorra y el juicio que dé La Romareda ese día son claves.

En todo caso, el escenario lógico es que sea Carcedo el que haga las maletas si la dinámica no cambia la próxima semana y el Zaragoza entra en zona de descenso y se da una situación insoportable en La Romareda, que ya se ha posicionado en contra del riojano. Entonces, la salida de Torrecilla también sería factible y el ánimo del director deportivo lleva tiempo tocado, algo que aumentó con la reprobación de La Romareda en el partido ante el Villarreal B.

Torrecilla logró convencer a Sanllehí desde la llegada del ejecutivo con la nueva propiedad en abril y al final continuó en su puesto, aunque solo renovó por una temporada y este verano el director deportivo ha tenido que trabajar bajo el mando del director general, que también ha entrado de pleno en las decisiones deportivas, no solo con Carcedo sino además en los fichajes y con las sinergias de la propiedad con el grupo inversor que han supuesto una clara hoja de ruta en la planificación de la plantilla, deficiente en su confección en varias posiciones.

El ejecutivo salmantino llegó el diciembre de 2020 para sustituir a Lalo Arantegui y después de rescindir su contrato con el Waasland-Beveren belga. Apostó, en un equipo en zona de descenso y con una situación de crisis global, por la llegada de Juan Ignacio Martínez que resultó clave para la salvación del Zaragoza. En los fichajes, Torrecilla ha tenido más sombras que luces, sobre todo en sus apuestas por la delantera, donde el fracaso ha sido casi pleno, pero el equipo se salvó en la temporada 20-21 y en ese verano posterior, con el retraso y los problemas de la compraventa fallida por parte de Spain Football Capital frustrada, no supo armar un equipo para llegar al menos al 'playoff', a la famosa pomada que él mismo aludió. Con la llegada del grupo inversor, su marco de acción se ha reducido, aunque el Zaragoza también ha tenido un inicio de curso muy deficiente.