En busca del sol

Canarias en general y Tenerife en particular son destinos tradicionales para buscar el sol y este, en el fútbol, solo llega a través de las victorias. Ahora el Real Zaragoza solo divisa negros nubarrones en el horizonte, los provocados por una racha nefasta, de una victoria en los últimos seis partidos, con 13 puntos en las 12 primeras jornadas, lo que le coloca con solo uno de renta con el descenso. Casi nada. Los números señalan a Juan Carlos Carcedo y las sensaciones no le quitan el punto de mira antes de una semana que se inicia en el Heliodoro este viernes (21.00 horas) y que continúa ante el Andorra el martes y frente al Alavés en Vitoria el viernes que es decisiva en su futuro y también en el de Torrecilla, porque la nueva propiedad ya está oteando el horizonte para un relevo en la dirección deportiva.

Dirime pues el Zaragoza tres partidos clave para el devenir de una temporada muy torcida casi desde el inicio y en el que ya no queda nada, o casi nada, de la expectación que generó el nuevo grupo inversor tras llegar a la SAD. La realidad en solo pocos meses se ha tornado gris, el Zaragoza no arranca en esta Liga, vive en los bajos fondos clasificatorios, acumula crisis y mal juego y Carcedo, apuesta personal de Sanllehí que no ha demostrado el porqué de la misma, ya lleva viviendo todo este octubre que ahora casi acaba en el alambre, con su puesto amenazado, con un primer 'match ball' salvado en Pilares tras ganar al Villarreal B y con el zaragocismo repitiendo que debe marcharse. Tiene difícil cambiar todo ese escenario, pero la única manera posible es con victorias.

Los números señalan a Carcedo, que no se juega el puesto en Tenerife, pero que vive días cruciales en esta semana de tres partidos

No se juega el puesto el riojano este viernes por la noche tras la derrota en Granada de hace una semana, pero sí que otro mal resultado apretará la soga y el martes toca volver a una Romareda que tendría un clima de juicio final. Obviamente, el parón tras jugar en Vitoria con la Copa como excusa es el mejor momento para un giro radical. Ahora, Carcedo debe dar argumentos en estos tres partidos de que este no es necesario y que el triste devenir del equipo es capaz de reconducirlo. Su Zaragoza no gana casi nunca, solo tres victorias en 12 citas, llega menos al marco rival que al principio de temporada, es un muerto andante en cada salida en los últimos tiempos (Mirandés, Racing y Granada), le cuesta más que sangre hacer goles y por si fuera poco está empezando a acostumbrarse a recibir uno en cada partido, lo que con la falta de pólvora que tiene es una invitación directa al desastre. Y a él camina.

El retorno de Giuliano

Mucho tiene que cambiar el aire de este Zaragoza que se presenta en el Heliodoro sin Iván Azón, con el que tan poco ha podido contar este curso tras la apuesta decidida y merecida en la proyección del ariete, Francho y Bermejo, los tres por lesión y bajas sensibles, con la gran novedad de Guillem Naranjo para completar la lista y para invitar a pensar que Carcedo le va a devolver la titularidad a Giuliano que fue suplente en Granada para que juegue con Gueye arriba o lo haga en la banda izquierda con el senegalés como referencia. También apunta a regresar Vada, suplente en Granada y de plena confianza para el técnico, aunque la lógica invitaría a pensar en Eugeni en esa mediapunta, porque tiene más fútbol que el argentino, que no exhibe su llegada y que no vive un buen inicio de curso pese a la casi plena apuesta de Carcedo en él.

En la medular no se esperan cambios, aunque los merezca la continuidad de Manu Molina. Quizá Petrovic podría hacer pareja con Grau y asomar por el onubense, traído por Carcedo desde el Ibiza y que no está a la altura de lo esperado, y debería Francés recuperar ya su sitio en el eje por mucho que el míster le tenga una fe casi inquebrantable a Lluís López, tan guadianesco en su rendimiento, alternando partidos convincentes con otros más discretos.

El Zaragoza arriba a la isla con Cristian ya superando la barrera de los 200 partidos y con el deseo de que Tenerife marque un antes y un después, con una victoria ante un rival que ha bajado prestaciones con respecto al curso pasado, conservando al entrenador, Luis Miguel Ramis, y a varios de los mejores jugadores. Le han perseguido las lesiones al Tenerife, menos fiable ahora y que ha vivido una semana en la que se ha acabado la etapa de Miguel Concepción en la presidencia tras el último cambio accionarial en la entidad.

El Tenerife es menos fiable que el curso pasado, cuando rozó subir y tiene bajas, pero no ha perdido en casa

A Ramis le avala el crédito de la anterior temporada, tiene el apoyo de la grada y su Tenerife no ha perdido en el Heliodoro, aunque fuera es un alma en pena. No cuenta con Elady, Shashoua o Corredera, vitales ausencias, ni con Carlos Ruiz y Waldo Rubio y su amenaza está en ataque con la veteranía de Enric Gallego y la pujanza de un Iván Romero cedido por el Sevilla y a por el que el Zaragoza no quiso ir de verdad. El equipo blanquillo, por cierto, no ha ganado en la isla en esta eterna etapa iniciada en 2013, en nueve partidos, con 4 derrotas y 5 empates. Ya toca hacerlo. Y ver el sol abrirse paso entre las nubes.

Alineaciones probables

Tenerife: Soriano; Mellot, Sipcic, José León o Sergio González, Nacho; Teto, Javi Alonso, Aitor Sanz, Mo Dauda; Iván Romero y Enric Gallego.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Jair, Fuentes; Manu Molina, Jaume Grau; Larra, Vada, Giuliano Simeone y Makhtar Gueye

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité Catalán).

Estadio: Heliodoro Rodríguez López.

Hora: 21.00 (Vamos y LaLiga SmartBank TV)