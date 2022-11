Escribá: "Tengo mi idea y estoy convencido de que el club tendrá opciones en enero"

No quiso hablar a su llegada el 8 de noviembre Fran Escribá de la necesidad de refuerzos, asegurando que no los había impuesto para firmar por el Zaragoza, pero el paso de las semanas, ya tres en el banquillo, y los partidos ante el Diocesano en Copa y el Málaga en Liga ya le han dejado claro que este equipo necesita cambios en enero (la idea es entre 3 y 5 refuerzos y no menos de 5 salidas), aunque no quiera entrar en el debate público y menos hasta que llegue un director deportivo que está al caer. “La figura del director deportivo va a ser importante, y creo que va a haberlo pronto ya, para hacer una radiografía de la situación. Estoy convencido de que el club tendrá opciones de cara al mercado de invierno y yo haré también esa radiografía de lo que pienso. Conozco bien a la plantilla y tengo mi idea, pero ese análisis lo hago de forma interna, no quiero hacer un debate público de si necesitamos refuerzos o debe salir este u otro jugador. Lo haré con la dirección deportiva e iremos en la misma dirección”, aseguró este sábado el entrenador zaragocista antes de jugar un partido vital en Burgos mañana para huir de la zona baja de la tabla y en el que dejó entrever que puede tomar una decisión en la portería con el relevo de Ratón tras el gol encajado ante el Málaga, al margen de pedir al equipo que siga en la misma línea de lo mostrado ante el Málaga pese al empate final.

El partido en todo caso viene marcado por su sanción de cuatro partidos por lo sucedido en el Villarreal-Elche de septiembre de 2021 por decir que el colegiado había actuado de mala fe. Ahora está a expensas de lo que decida Apelación sobre la cautelar y el recurso presentados antes de jugar en El Plantío. “La sanción es exagerada e injusta y espero que se resuelva a favor, porque es desmedido, ya que hay otras situaciones más graves de entrenadores y de jugadores y que no se han penalizado. Con independencia de que sea justo o no, los plazos deben ser más rápidos y más ágiles en una Liga profesional como esta para evitar que la víctima sea doble en este caso”, indicó Escribá, convencido en todo caso de que su presencia en la grada si los comités no dan la razón al Zaragoza “no le afectará en nada al equipo. Me han sancionado poco en esta vida, tengo una relación de mucho respeto con los árbitros y la voy a tener, pero cuando me ha sustituido un compañero diría que hemos logrado hasta más puntos. Igual dejamos a Generelo el resto del año y me quedo arriba yo. Si ganan los 12 puntos de los 4 partidos. estaría encantado”, dijo el entrenador zaragocista, que si se mantiene el castigo se quedaría en la grada ante Burgos, Ibiza, Albacete y Huesca para dar la alternativa en el banquillo al segundo entrenador y que recordó los dos partidos de sanción que tuvo que cumplir Javier Aguirre en el Mallorca y que se saldaron con victoria. “Generelo tiene conocimientos de sobra. Esa parte no me preocupa, me fastidia porque el Zaragoza paga un problema mío anterior”.

"Es muy difícil encajar tan poco, lo que dice mucho del portero y del trabajo colectivo del Burgos, ya que es un equipo que defiende fuerte, transita mucho y corre muy bien"

Esté en la grada, lo más que probable, o en el banquillo, el Zaragoza se presenta en Burgos ante el segundo clasificado, un equipo que ha dejado en 13 jornadas la portería a cero y que solo lleva cuatro goles en contra ante un Zaragoza que solo ha anotado 10 dianas en 16 citas. “Los datos llaman la atención. Es muy difícil encajar tan poco, lo que dice mucho del portero y del trabajo colectivo del grupo, ya que es un equipo que defiende bien y fuerte, transita mucho y corre muy bien”, dijo Escribá, que en todo caso apuesta por mantener la dinámica del estreno liguero ante el Málaga. “Tenemos que intentar seguir en la línea del otro día, por mucho que nos quedara ese poso de decepción por un partido que no se gana. Es que hasta 11 contra 11 el equipo jugó bien y fue muy superior”.

"Es raro que repita once, la línea es la de tener el balón, la de generar ocasiones, ser ofensivos y llegar cuanto más, mejor. El otro día no solo hubo fallos, hubo también un portero que hizo un gran partido”

“El partido lo afrontamos para ganar, es lo único que nos interesa”, aseguró, lo que no implica que ese mantener la línea suponga una repetición de su primer once liguero. “Es raro que yo repita once, pero eso no indica que no lo haga esta vez. Lo tenemos prácticamente claro. Al decir mantener la línea me refiero a querer tener el balón y el mayor porcentaje ante el Málaga lo tuvimos además con ellos con 11. Al Burgos no le molesta no tenerlo y es superpeligroso en la transición, por lo que debemos estar bien colocados y ordenados. La línea es la de generar ocasiones, de ser ofensivos y llegar cuanto más, mejor y el otro día no solo hubo fallos, hubo también en portero que hizo un gran partido”.

Quizá uno de los pocos cambios que se vean mañana pueda llegar en la portería tras apostar en Copa y ante el Málaga por Ratón por la lesión de Cristian Álvarez, al que no se espera hasta después de Navidad por su dolencia en el codo. Eso implicaría el estreno de Rebollo. “Soy el primero, y Álvaro lo sabe, en pensar que en el gol pudo hacer algo más. Esa lectura no implica que no esté contento con él, todos podemos cometer un fallo y este no es grave, no tiene importancia. Estoy contento con los dos y no hay una diferencia clara entre ambos”.

"Quedan mucha Liga y muchos puntos y, si somos capaces de hacer las cosas bien, tenemos que salir de esa zona baja, pero va a costar porque esta Liga es así de complicada"

Escribá aseguró estar satisfecho del nivel de la estrategia ante el Málaga, ya que a balón parado llegó el gol de Giuliano y Lluís López estuvo a punto de marcar también. “El balón parado es vital y ante el Málaga el equipo reflejó el trabajo de la semana”, sentenció, confiado en un triunfo que permita ir despegándose más de una zona de descenso a solo un punto. “Quiero ganar porque lo pretendo en todos los partidos, pero no porque mire hacia abajo. Obviamente deseo que los resultados de los demás nos favorezcan. Está todo muy ajustado, pero también si miras hacia arriba está igual. Quedan mucha Liga y muchos puntos y, si somos capaces de hacer las cosas bien, tenemos que salir de esa zona pero va a costar porque esta Liga es así de complicada”.