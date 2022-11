Escribá: «Sumar de uno en uno no es bueno porque no avanzas»

Satisfecho a medias, Fran Escribá quiso hacer una lectura positiva del doloroso empate en Burgos. «No quisiera hacer un análisis, por reciente, sobre los últimos minutos. Hemos hecho un partido muy serio. Lo dijimos en la previa, un equipo que no encajaba, a nosotros un equipo que nos costaba hacer goles, hacer dos y no ganar aquí, creo que hemos hecho méritos suficientes para haber ganado, y más en las circunstancias que se dieron, poniéndonos por delante en el descuento y en un descuento corto, de tres minutos. No tendría que haber pasado nada. De todo se tiene que aprender. Me voy satisfecho a medias. Me gustó el equipo en muchas cosas, pero tuvimos la victoria en la mano y se escapó», resumió el técnico del Real Zaragoza.

Para Escribá, su equipo debería de haber ganado los dos partidos de Liga en los que ha estado al frente del equipo, algo que cambiaría mucho la perspectiva de las cosas. «Si hiciera un análisis de los 2 partidos que he dirigido, deberíamos tener 6 puntos y la lectura sería distinta. Igual que la semana pasada sacamos conclusiones negativas, el partido hoy ha dejado cosas positivas, con sabor amargo por encajar este gol en el descuento. Como es normal, sumar de uno en uno no es bueno, porque sumas pero no avanzas. Si en vez de 18 tuviéramos 22 puntos, que posiblemente es lo que merecemos, se vería todo de otro color», indicó Escribá.

El técnico explicó dos de sus decisiones en el once inicial para El Plantío, la posición de Bermejo y la inclusión de Larra por delante de Gámez. En ambos casos el objetivo era el mismo, dar amplitud al equipo. «Con Bermejo, ante un equipo que defiende tan bien, tan junto, que defiende tan bien, queríamos dar amplitud. Contra el Málaga si nos faltó algo o en algo nos equivocamos es que fuimos mucho por dentro con jugadores a pierna cambiada. Teniendo superioridad numérica no tuvimos claridad. Aquí buscábamos lo contrario, ante un equipo que defiende con tres centrales, con tanta gente dentro no queríamos estar en el centro, sino llegar por fuera. De hecho el gol llega de esa manera, sabíamos que podíamos hacerles daño por fuera porque tenemos gente que tira bien para arriba y así fue, conseguimos hacer daño donde queríamos hacer».

La inclusión de Larra no era buscando un refuerzo defensivo sino con visión ofensiva. «No tenía ninguna idea defensiva, sabíamos que ese trabajo lo iba a hacer porque todos tienen que hacerlo, los delanteros los primeros, pero la idea era ofensiva. Queríamos gente que abriese bien el campo y si un futbolista de la plantilla tiene un gran centro, es potente, corre bien, es Larra, porque Eugeni, Bermejo, Vada, son más de asociación. Ha hecho un buen partido. En el primer análisis, la elección de Larra ha sido correcta».

Crítica a Petrovic

Escribá fue duro con la actitud de Petrovic tras el partido, con una expulsión que perjudica al equipo. «Esas cosas sobran. Es un perjuicio para el equipo. Entiendo que esté quemado como estamos todos porque nos han empatado en el descuento pero no sé exactamente lo que le ha dicho al árbitro. Creo que le han sacado segunda amarilla, no roja, pero me parece un error grave y más en un jugador de su experiencia. Estamos todos fastidiados pero hay que tener madurez para pasar estas cosas como lo que es, esto es fútbol, un día entras eufórico porque has empatado en el último momento y otro entras fastidiado pero eso no puede llevarnos a perder ni el respeto al árbitro ni nada. Creo que Grau tiene cinco y Petro, que era una de las opciones, ya no lo es. Nos perjudica a nosotros pero creo que también se perjudica él», dijo muy serio.

El técnico zaragocista volvió a hablar sobre su sanción, reiteró que va a acudir al TAD pero aseguró estar muy tranquilo con la dirección de partido de David Generelo y todo su cuerpo técnico. «Hemos estado en comunicación y la lectura de partido ha sido la misma», explicó Escribá. El preparador valenciano concluyó su comparecencia con un mensaje positivo. «Tenemos la sensación de haber perdido cuatro puntos pero también una sensación positiva porque el equipo compite bien y ha tenido muchas opciones de ganar. Debemos mirar con cierto optimismo lo que viene».