Sanllehí: "Cordero fue mi primera opción personal y del grupo"

Menos locuaz que en otras ocasiones, Raúl Sanllehí , director general del Real Zaragoza, mostró su satisfacción por la llegada de Juan Carlos Cordero porque “fue mi primera opción personal y del grupo y porque tenemos al candidato ideal para ayudarnos a llevar al Zaragoza a ese nuevo nivel, hacerlo con su experiencia y dotes de liderazgo es una tranquilidad”, aseguró el hombre fuerte de la nueva propiedad, que no quiso entrar en la dura realidad de una temporada, su primera en el club tras el cambio de accionistas, donde casi nada está saliendo como esperaba, lo que pone ya el foco sobre él tras los cambios realizados: “Para evaluar la temporada hay que acabarla, hay que hacerlo al final. Esto son 42 partidos, como una maratón, desde el 30 es donde se dilucida todo”.

Por el momento, el Zaragoza ya cambió de entrenador, Escribá por Carcedo, y de director deportivo, Cordero por Torrecilla, porque el “equipo no estaba donde queríamos”. Además, va a intentar remodelar una plantilla en enero con dos o tres fichajes más al margen de Alarcón y “estamos trabajando en ese proceso”, dijo Sanllehí, que no entró en la cifra económica, en el margen salarial que tienen en este mercado, aunque parte ya se fue con el medio chileno. “No es una foto fija. Hay marcada una cantidad que puede variar principalmente dependiendo de las salidas. Juan Carlos conoce los parámetros y sabemos las limitaciones que tenemos”, explicó, repitiendo como el director deportivo la idea de mirar solo al presente: “El límite salarial del año que viene va a depender también de cómo evolucione la temporada. Vamos a centrarnos en el corto plazo y después ya veremos. Es prematuro”.

La salida de Petrovic

En esas salidas y tras la cerrada de Lasure hay una clave, la de Petrovic, por la que se podrían liberar 300.000 euros, la mitad de su salario, que está en unos 600.000 anuales, aunque “no nos gusta hablar de nombres y sería injusto cargar toda la responsabilidad en un movimiento en concreto. No me parecería justo focalizar en un jugador”, argumentó.

"Cordero cumple con creces todos los requisitos. En el momento en que quedó libre le dimos velocidad y urgencia porque sí queríamos cristalizarlo ya”

Explicó la elección de Juan Carlos Cordero, con la que se siente "muy feliz", ya que el nuevo responsable deportivo “cumple con creces todos los requisitos”. En ese fichaje, partiendo de un casting, indicó, de unos 30 candidatos, “todo se inicia al llamar a Juan Carlos porque una persona en común me comenta que está planteándose dejar el Tenerife. Le pregunto si es cierto y él me confirma que está desde septiembre en conversaciones para eso. Le dije que yo no podía parar el proceso y que si estaba disponible que me avisara para plantearle yo a ver si podíamos trabajar juntos. En el momento en que quedó libre le dimos velocidad y urgencia porque sí queríamos ya cristalizarlo”, indicó.

La realidad es que las condiciones de su fichaje estaban ya pactadas desde mediados de noviembre, tras unas primeras conversaciones en octubre, con un contrato elevado, similar al que tenía en el Tenerife, hasta 2025 y con la llegada junto a él de Santos Olmo y Alberto González. Todo estaba pendiente de una desvinculación del Tenerife que llevó varias semanas y que fue, asumiéndola en teoría el ejecutivo cartagenero, por algo menos de la mitad de lo fijado en la misma y que eran 750.000. Una vez llegado el acuerdo con el club isleño, anunciado el 2 de enero, en tres días el Zaragoza confirmó el relevo de Torrecilla, casi dos meses después de la salida de su antecesor.