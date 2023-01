El extremo imposible en el Real Zaragoza

El Real Zaragoza roza ya su tercer mercado consecutivo sin poder fichar un extremo, objetivo prioritario en enero pasado, de perfil zurdo preferentemente que no llegó, y también en verano, que tampoco lo hizo, en ambas ventanas con Torrecilla a los mandos, aunque en la segunda ya con Raúl Sanllehí como su ejecutivo superior al ser el director general. Y eso se ha repetido por ahora con Juan Carlos Cordero, relevo atado en noviembre y desembarcado en enero y que no ha podido traer a ese jugador desequilibrante y con uno contra uno que ya se quedó pendiente otras veces en lo que parece casi una maldición.

A Cordero, ante la limitación de no tener fichas sin dar salidas (Manu Molina, Jairo, James, Petrovic o Vigaray), ya se le ha escapado Vallejo, rumbo al Oviedo, no llega a Lazo (Espanyol), Andrés Martín apunta a quedarse en el Rayo, por Ureña (Girona), en una negociación iniciada por Torrecilla no apostaron ni él ni Escribá para que se fuera al Cartagena y en el club vallecano hay una opción tan apetecible como inaccesible como Salvi, aunque este caso y el de Ureña son de perfil diestro, y en el carril zurdo sucede con el rayista Bebé, también inalcanzable para la economía blanquilla. El caso es que el director deportivo tiene hasta el martes para solucionar esa carencia que es tan evidente en una plantilla sin un especialista de banda, con desborde y uno contra uno, para llegar a la línea de fondo en un equipo donde hay buenos rematadores en el área, como Azón y, en teoría, Gueye.

El Real Zaragoza acabó el verano de 2021 con dos especialistas puros de banda entre los ocho refuerzos que llegaron en esa ventana. Borja Sainz arribó desde el Alavés para reforzar el carril derecho y César Yanis, diestro pero de habitual fútbol desde la izquierda, lo hizo del Club del Este en una cesión de desastroso rendimiento tras la apuesta de Torrecilla en el futbolista panameño, que apenas jugó con JIM entre lesiones, bajo rendimiento y citaciones de selección, y que se marchó en enero con mucha más pena que gloria.

El Zaragoza en ese enero de hace justo un año quiso fichar entre otros a Álex Cantero, que no salió del Levante, y a Andrés Martín, que sí lo hizo del Rayo para irse al Tenerife de Cordero, y hasta manejó, en el desembarco previo de la nueva propiedad y con alguna gestión de ese grupo inversor, alguna opción con Samuel Lino si el Atlético adelantaba su llegada a enero, aunque al final se quedó en el Famalicao y en verano puso rumbo a préstamo al Valencia.

Manu Vallejo ya es oficial en el Oviedo y Loren, a un paso de Las Palmas El Real Oviedo oficializó la cesión con opción de compra de Manu Vallejo a primera hora de ayer, después de pasar el reconocimiento médico y firmar un contrato que le permite dejar el Girona y entrenar ya a las órdenes de Álvaro Cervera. El Zaragoza apura las últimas horas de mercado con varios objetivos ya fuera del alcance, con Loren Morón, por el que preguntó, a un paso de Las Palmas y con el mediocentro Pol Lozano más cerca del Granada que del Sporting y de La Romareda. En Onda Cero Elche se aseguró ayer que el club había preguntado por el central Verdú, pero a día de hoy ni el capitán se plantea salir ni el club le ha pedido que lo haga.



El caso es que Torrecilla llegó a la última semana del pasado enero con un delantero y un extremo como objetivos tras haber fichado a dos centrocampistas (Eugeni y Grau), pero el Zaragoza apostó casi todo, o todo, en Sabin Merino, en propiedad hasta 2025 y con una elevada ficha que ahora asume el Atlético de San Luis gracias a las sinergias.

El discurso de Torrecilla

Tampoco lo tuvo Carcedo después del sueño imposible que era Riquelme, cedido por el Atlético al Girona, y de otras tentativas que se quedaron en nada, mientras Torrecilla y Sanllehí aprovecharon la recta final del mercado para traer a Gueye, una referencia, a Gabi Fuentes, por la salida de Chavarría, y a Jairo, que estaba fichado desde junio, pero no a un extremo, aunque el último día del mercado intentaron la cesión de Appiah, que se fue al Tenerife.

Una vez cerrada la ventana y desde el paro, Curro Sánchez, recién rescindido del Almería, fue el objetivo, del Zaragoza y de muchos de Segunda. Se lo llevó el Burgos gracias a que tenía más margen que ninguno. «La plantilla está confeccionada con cuatro extremos: Mollejo, Puche, Larra y Bermejo, aunque no descartamos incorporar a un jugador en esa posición», dijo Torrecilla después de que la salida a última hora de Narváez, que ha jugado más veces en banda que de referencia, aún dejó más huérfano el carril.

Ni Bermejo ni Mollejo son jugadores específicos de banda, ocupan más bien esa zona, mientras que Puche es un mediapunta con capacidad para jugar en los carriles pero que no tiene en el desborde su gran virtud. El extremo más puro de los cuatro es Larra, que necesita más espacio para aprovechar su potencia y que por eso ha ido retrasando su posición.