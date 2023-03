Justo cuando los galardones de Fútbol Draft le han señalado en el Once de Oro como uno de los canteranos españoles nacidos a partir de 2002 con más futuro, el presente del Alejandro Francés se mueve en una encrucijada clara. Ha perdido el sitio en el once de Escribá, que lo ha dejado en el banquillo en los tres últimos partidos desde el desastre colectivo global ante el Alavés, no está viviendo una buena temporada de rendimiento tras las dos anteriores, desde su irrupción en el primer equipo, de gran nivel y con su renovación hasta 2025 el pasado verano, y puede perder el tren del Europeo sub-21 que se ganó en la fase de clasificación.

Francés, tras la estela de oro de Zapater y Vallejo Un vistazo a ese Once de Oro (Balde, Gavi, Nico Williams, Pedri, Ansu Fati, Gabri Veiga, Karrikaburu…) da idea de la dificultad de llegar a ese equipo ideal de canteranos españoles. Y Francés está ahí. Sin embargo, Escribá ya dejó tres partidos en el banquillo al central zaragozano a su llegada al equipo en noviembre (Málaga, Burgos e Ibiza) y ahora ha vuelto a repetir ante el cuadro malacitano, el burgalés y el Lugo, aunque esta vez apunta que habrá un cuarto frente al Leganés. El defensa, que cumplirá 21 años en agosto, ha sido titular en 16 jornadas de Liga de las 30 disputadas, aunque estuvo seis de baja, dos de ellas convocado pero no con el alta competitiva para ser titular, por su fractura en el codo frente al Lugo en la cuarta cita liguera. Desde su salto al primer equipo en el verano de 2020, ya que en la temporada anterior debutó teniendo 5 partidos (3 de Liga y dos de Copa) estando en el juvenil y con Víctor Fernández de entrenador, nunca había jugado tan poco de inicio a estas alturas. En la 20-21 llevaba 18 presencias en el once en Liga y acabó con 24, teniendo en cuenta que en la primera etapa de ese curso, con Baraja, apenas jugó salvo en los tres últimos encuentros con el 'Pipo'. La temporada pasada, la 21-22, sumaba 23 presencias ligueras en el once y acabó con 33. Solo 8 con Escribá Es consciente Francés de que su nivel no está siendo el esperado en una temporada que era importante en su carrera, pero su relevo habitual, Lluís López, también está manteniendo un rendimiento irregular en la zaga y el canterano es un habitual señalado por Escribá, que en 15 partidos solo le ha dado 8 de titular, ya que en 6 fue suplente y ante el Mirandés no jugó por su roja en Leganés al ver la segunda amarilla al pisotear el punto de penalti, una acción que le penalizó mucho a ojos del técnico, que aun así le dio la camiseta de inicio frente al Villarreal B tras cumplir el partido de sanción. Francés estuvo en el punto de mira la temporada pasada de clubs como el Sevilla, el Villarreal, el Celta o la Real Sociedad, con algún tanteo sevillista, el que más interesado estuvo en el defensa, en torno a los 4 millones de euros. Renovó hasta 2025 en septiembre tras cerrar el acuerdo dos meses antes por la llegada de la nueva propiedad, que le declaró intransferible (también a Chavarría y al final salió al Rayo porque presionó para hacerlo) y por el esfuerzo del central en quedarse, aunque sobre la mesa estuvo, y está, desde el principio que esa continuidad podía ser solo de un año si el Zaragoza no subía en el actual curso. Este verano el club está obligado al menos a escuchar ofertas por Francés, cuya cláusula pasó a ser de 12 millones tras renovar. Escuchar ofertas Otra cosa es la cuantía de las mismas, porque el interés y el momento de la venta eran mayores hace un año que ahora, donde en estos momentos no hay ofertas en firme, aunque es previsible que lleguen en verano, pero es innegable que su cotización ha bajado y mucho más que lo hará si se cae del Europeo que empieza el 21 de junio en Georgia y Rumanía. El central zaragozano debutó en la Rojita septiembre de 2021 y participó en nueve de los 10 partidos (estuvo convocado en todos) y fue titular en 8. Era un fijo para De la Fuente, que no lo llevó a los amistosos de septiembre ante Rumanía y Noruega por su lesión en el codo, ni al de noviembre frente a Japón porque fue un ensayo con muchas novedades. Ahora, con Santi Denia como seleccionador, la lista que dará el viernes 17 de marzo, en la que también puede estar Francho, es clave. Será una convocatoria para los amistosos ante Suiza (24) y Francia (28), por lo que si van ambos jugadores no estarían ante el Albacete. Si Francés no va a esos partidos, los dos ensayos para el Europeo, parece factible que Denia no lo lleve a la fase final que comienza el 21 de junio, donde España está en el grupo con Rumanía, Croacia y Ucrania. Si no juega el Europeo, su valor de mercado será menor, quizá hasta la mitad, por un jugador por el que el Zaragoza hace un año pudo obtener no menos de 4 millones.