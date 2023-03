Tenía Lluís López una doble sensación agridulce tras el punto sumado ante el Albacete después de que el Real Zaragoza se adelantara con un gol de cabeza con su firma, para estrenar el casillero anotador del central en su etapa zaragocista, iniciada en el verano de 2021 y que cumple su segunda temporada. “Llevaba tiempo sin meter un gol y es una sensación que para un defensa no es habitual. Estoy contento por el gol aunque no nos hemos podido llevar los puntos. Es un tanto especial porque es mi primero con el Real Zaragoza y encima lo he metido en casa delante de toda nuestra gente”, aseguró el defensa, de los mejores del partido en el cuadro blanquillo.

Punto de crudeza Sin embargo, esa alegría contrastaba con la tristeza por un nuevo traspié en casa, un punto ante el Albacete que es un pequeño paso más hacia la permanencia. “Mi sensación es un poco agridulce. Sabíamos que era un partido complicado y que el Albacete nos iba a poner las cosas difíciles. En la segunda parte hicimos lo más difícil, adelantarnos en el marcador y ellos tardaron poco en empatarnos. Al final sufrimos e incluso pudimos perder, pero estuvimos metidos en el partido y aguantamos. Esto es algo positivo”, resaltó el central catalán, que cumple contrato en junio y al que el Zaragoza ha propuesto seguir si rebaja los emolumentos que le corresponden en los dos años opcionales que tiene firmados si el club los ejecuta. "Creo que estamos bien organizados en el campo, pero hay ciertos movimientos en los que tienes que tomar decisiones y al final existen algunos desajustes que nos cuestan un gol” El equipo solo estuvo 12 minutos en ventaja y no supo conservar su renta, lo que ya le había pasado una semana antes ante el Huesca. El Albacete, en una buena acción ofensiva, firmó las tablas con la diana de Carlos Isaac: “Ellos metían mucha gente por dentro y buscaban esos espacios para encarar a la línea defensiva. Nos han llevado de un lado a otro y al final ha llegado su lateral para disparar. Creo que estamos bien organizados en el campo, pero es verdad que en esas fases en las que el rival acumula a muchos jugadores hay ciertos movimientos en los que tienes que tomar decisiones y al final existen algunos desajustes que nos cuestan un gol”, se quejó el zaguero, que fue una de las novedades del Zaragoza tras su suplencia en el derbi en una sucesión de rotaciones con Jair y Francés que está decidiendo Escribá en el eje de la zaga en los últimos partidos: “La competitividad siempre es buena porque hace que nos pongamos la pilas y no bajemos la guardia. Eso hace que el nivel de la defensa sea mayor ya que estamos preparados para ayudar al equipo”. "Ahora vienen partidos importantes en la recta final de la temporada y aquí es donde queremos dar un paso más adelante y demostrar que queremos estar lo más arriba posible y que este equipo merece más de lo que tiene” El calendario se empina Ahora, el Zaragoza tiene que acudir al Ciudad de Valencia para medirse al Levante, candidato al ascenso directo, y luego recibe en La Romareda a otro, el Granada. Con el paréntesis del Racing, luego tocan el Eibar y Las Palmas, también de la zona más noble y el Zaragoza aún no sabe lo que es ganar a un rival de los de arriba en este curso. “La Segunda es muy competitiva y al final cualquier equipo puede ganar a otro. Hoy ha sido un partido complicado con fases en las que sufrimos y el hecho de no perder es algo positivo porque seguimos sumando. Ahora vienen partidos importantes en la recta final de la temporada y aquí es donde queremos dar un paso más adelante y demostrar que queremos estar lo más arriba posible y que este equipo merece más de lo que tiene”.