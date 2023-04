Le ha costado casi dos temporadas a Fran Gámez marcar su primer gol en el Real Zaragoza, una cuenta que, tras llegar en el verano de 2021, el curso pasado no pudo estrenar y que lo logró frente al Granada firmando una buena diana, con un golpeo con el exterior de su pierna derecha tras un taconazo de Bermejo. “Me entiendo muy bien con Bermejo y el golpeo es uno que me gusta mucho hacer en los entrenamientos pero que no me sale tan bien. Ya me habían metido caña con que solo meto goles en pretemporada”, dijo el defensa zaragocista, que tanto en su primera pretemporada como en la pasada había logrado ver puerta, pero que se le secaba la fuente al llegar a la competición oficial.

Escribá: «El equipo se está acercando a la idea que tenía cuando llegué» El gol nace de una combinación entre Bermejo y Gámez y en una acción de mucho mérito ofensivo porque “ha sido una jugada muy buena, que además la entrenamos antes del partido, en el entrenamiento de ayer. Soy un jugador al que le gusta llegar arriba y este año ya había tenido algunas oportunidades pero por malas decisiones no había conseguido meter ese gol que hoy me da mucha confianza”, añadió Gámez, dando valor al triunfo logrado: "Esta victoria es un paso muy importante para nosotros de cara a la permanencia. Era un partido muy importante porque con estos tres puntos estamos un poco más tranquilos. Somos un grupo sólido y hemos sido contundentes atrás y ellos no han tenido ocasiones muy claras más allá de la jugada que acabó en el larguero”. Nieto: "Estoy en mi mejor momento de la temporada. Al principio no me salieron las cosas, pero el entrenador está contando conmigo y me encuentro con mucha confianza" El otro protagonista ante los micrófonos fue Carlos Nieto, que vive un gran momento con 10 partidos consecutivos en el once tras empezar el curso sin apenas minutos por la presencia de Gabi Fuentes, ahora desaparecido, y después de que la temporada pasada estuviera a la sombra de Chavarría. "Estoy en mi mejor momento de la temporada. Al principio no me salieron las cosas como quería ni tuve tantos minutos, pero tuve paciencia para esperar mi momento. El entrenador está contando conmigo y me encuentro con mucha confianza y estoy contento de poder ayudar al equipo. El que juega sabe que tiene que darlo todo cada día para seguir en el equipo”, reveló Nieto, que también dio mucho valor al triunfo conquistado: ”Es una de las victorias de la temporada por ser en casa, por el rival que era y porque nos alejamos un poco de abajo, aunque tenemos que seguir sumando victorias para poder estar tranquilos. El equipo está compitiendo mejor”.