Renovó Alejandro Francés por el Real Zaragoza en septiembre pasado, si bien el acuerdo estaba más que perfilado desde varias semanas antes, hasta 2025 con un esfuerzo claro del canterano por esa continuidad, ya que tuvo posibilidades abiertas importantes de ir a la élite y que dejó de lado apostando por una continuidad en el Zaragoza, club de su vida y al que llegó en alevines, para intentar en este curso el ascenso y sabiendo que, en caso de no lograrlo, su nombre como un posible traspaso volvería a estar sobre la mesa. El devenir de la temporada, su pérdida de protagonismo para ser el tercer central del equipo en la consideración de Escribá, solo ha hecho aumentar esa opción, con distintos parámetros económicos, claro está, pero en todo caso tanto desde el propio jugador y desde el Zaragoza se observa como probable esa despedida este verano.

Las condiciones no son las mismas. Hace algo más de un año, el Sevilla realizó tanteos que estaban en los 4 millones de euros y no muy lejos anduvo el Villarreal, además del Celta o la Real Sociedad. Y el jugador, titular indiscutible y de excelso rendimiento en el Zaragoza, además de fijo en la sub-21 en la fase de clasificación del Europeo, también tenía opciones en el extranjero. Sin embargo, el Zaragoza, como en los casos de Azón y Francho, o todavía más que en ellos, consideró vital su continuidad con la llegada de la nueva propiedad y Francés acabó renovando como bandera del proyecto y con la idea contemplada ya de, si no había ascenso, sentarse a hablar un año después si se mantenían esas ofertas. El zaragozano y zaragocista de cuna se situó con su renovación en el segundo escalón salarial de la plantilla, con cifras pendientes de objetivos tras estar dos temporadas en el mínimo salarial de la categoría. y con una cláusula de 12 millones, 25 en Primera.

El Europeo sub-21

La situación ha cambiado. Francés, con el tren de la fase final del Europeo que se disputa en junio en Georgia y Rumanía ya perdido tras no citarlo Santi Denia en marzo, solo ha jugado de inicio en 11 de los 22 partidos de Liga con Escribá y desde el entorno del futbolista no se esconde la frustración por su cambio de rol, por mucho que se admita también que su nivel este curso no ha sido el de los dos anteriores. El entrenador ha elogiado al central, pero es obvio que lo ve en un papel secundario y no se puede olvidar que va a seguir como técnico. Escribá, además, ha señalado al jugador en alguna ocasión, tras la eliminación copera a manos del diocesano nada más llegar o después de la derrota ante el Alavés, sentándolo después, y el propio club ha permitido que la gestión del canterano en momentos más difíciles no fuera la mejor.

Y desde el Zaragoza, donde se es muy consciente de la devaluación que está viviendo una de las joyas de la cantera, además de la incomodidad de su situación, el traspaso, como una vía también de elevar un poco más el límite salarial en este verano, también se contempla teniendo en cuenta que en el eje de la zaga llegará como mínimo un central que tenga un nivel importante, pendiente de la continuidad o no de Lluís López, al que se le ha ofrecido seguir con el mismo salario que tiene ahora y sin el aumento importante que se refleja en sus 2 años opcionales. Jair renovó y es fijo y Jairo Quinteros no seguirá en un eje de la zaga, donde, en función de lo que suceda con Lluís y Francés, pueden llegar hasta tres fichajes.

Cambio de destino

Francés ya no está en el punto de mira de los clubs que tantearon su fichaje, pero sí se puede dar una salida hacia otros equipos de perfil más bajo de la élite, también en lo económico y en las ofertas que puedan hacer, o buscar, como se ha hecho y se va a seguir haciendo, una posible y más factible vía en el extranjero, ya sea en Inglaterra o en Italia como más probables destinos. No hay ofertas en firme, pero sí intereses de varios clubs y se considera desde su agencia de representación que van a llegar, porque Francés, por juventud, proyección y nivel mostrado en los dos cursos anteriores, tiene mercado, por mucho que haya perdido caché.

Ahora lo planteable en un mercado global a la baja en lo económico es una cuantía en la mitad o menos de lo que hace un año se podía obtener por el jugador. Es decir, en torno a 1,5 o 2 millones, con la mente puesta en un traspaso y cerrada por el momento la vía de una cesión con opción de compra, un camino que se escrutaría llegado el caso si las propuestas que haya no convencen. Lo que a nadie beneficia es que el central siga perdiendo valor y teniendo un rol secundario cuando en su renovación se le dio otro y por condiciones y nivel el defensa tiene sitio en la máxima categoría.