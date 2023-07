Juan Carlos Cordero ha fortalecido la parcela ofensiva del Real Zaragoza con las incorporaciones de Sinan Bakis y Sergi Enrich, delanteros, más la de Maikel Mesa, que puede actuar de mediapunta o, incluso, en punta. Piezas que se unen a Iván Azón y que tienen como claro objetivo mejorar la relación del equipo de Escribá con el gol, una de sus asignaturas pendientes las últimas temporadas. Pero el director deportivo continúa trabajando para apuntalar el ataque y ahora busca dotarlo de velocidad. Para ello tiene dos nombres apuntados en rojo en su agenda, los de Víctor Mollejo y Manu Vallejo, a los que se sumaría un extremo zurdo.

El Real Zaragoza continúa trabajando en la cesión de Víctor Mollejo, que ya vistió la blanquilla el pasado curso, pero el acuerdo con el Atlético de Madrid todavía no ha llegado. Eso ha provocado que el futbolista toledano haya tenido que comenzar la pretemporada a las órdenes del Cholo Simeone, aunque tanto el jugador como el club aragonés confiaban en que ya se encontrara trabajando de nuevo con Fran Escribá. Aunque la operación se está dilatando más de lo deseado, el Real Zaragoza va a seguir esperando al punta rojiblanco que, en principio, no se unirá a la expedición del Atético que el lunes pondrá rumbo a Corea y, después, a México.

La ficha

Más tiempo puede llevar la operación con Manu Vallejo. En este caso Cordero también está dispuesto a esperar lo que haga falta, hasta el final del mercado, para poner la que sería la guinda al ataque zaragocista. El director deportivo ya lo quiso en enero pero al final acabó marchándose cedido por el Girona al Oviedo convencido por Álvaro Cervera, que lo había entrenado en el Cádiz. Tras su cesión en el Oviedo, ha retornado al Girona, que no ha cambiado de entrenador con Míchel y el delantero va a tener muy difícil quedarse.

La cuestión en este caso es que la ficha de Manu Vallejo supera el millón de euros, por lo que para que pueda recalar en el Real Zaragoza será necesario que su club, el Girona, se haga cargo de una parte importante de la misma. Y no parece que eso vaya a suceder hasta la recta final del mercado, cuando la entidad catalana tenga más necesidad de dar salida al futbolista con el que no cuenta y esa urgencia por llegar a un acuerdo pueda facilitar el entendimiento entre clubs. No obstante habrá otros equipos interesados, como el propio Oviedo.

La situación de Puche

Pero la llegada de Mollejo y Vallejo, si es que llegan a concretarse, sobre todo la del segundo, no serían las únicas para reforzar el ataque zaragocista. Cordero quiere más velocidad para esa parcela y por eso trabaja también en incorporar un extremo zurdo. Pieza que se uniría a las que ya están en la plantilla. Y es que a Iván Azón, el único delantero fijo con el que el club comenzó la planificación de la nueva plantilla, se han unido ya Sinan Bakis, el tercer máximo goleador de la pasada temporada en Segunda, Sergi Enrich, con amplia experiencia en Primera División, y Maikel Mesa, que puede actuar en punta y por detrás del delantero.

De esta forma Cordero busca, en la medida de los posible, asegurarse un mejor promedio goleador que las pasadas temporadas. El pasado curso Azón solo pudo hacer tres goles, ya que se perdió buena parte por las lesiones, Bakis sumó doce, Mesa 9 en el Albacete, Enrich 7 con el Oviedo y Moya 3 más con el Alavés. Cifras que, solo con repetirse, darían una mayor solvencia ofensiva al equipo aragonés de la que ha tenido hasta ahora.

Toda esta composición de la parcela ofensiva tendría un damnificado en caso de que se concrete en la línea en la que está trabajando Cordero. Y es que la presencia de tanto atacante podría dejar sin minutos a Miguel Puche. De momento el Real Zaragoza cuenta con él y continúa trabajando en la pretemporada a las órdenes de Fran Escribá. El turiasonense se perdió el primer amistoso frente al filial porque Escribá optó por no correr ningún riesgo con aquellos futbolistas que arrastraban molestias, como era su caso.