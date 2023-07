¿Cómo va la pretemporada y su adaptación al equipo?

Bien, muy bien. De momento, lo que se trata es de cargar pilas y de prepararnos para lo que viene, estamos adaptándonos muy bien al ritmo que vendrá de competición y se está viendo en estos tres partidos y se está haciendo un buen trabajo a pesar del calor que puede hacer aquí. Cogiendo sensaciones, que de eso se trata.

¿Y qué sensaciones coge usted de este Zaragoza?

Pues de momento muy buenas. La acogida fue inmejorable por parte del vestuario y el trabajo que percibo es muy bueno, siempre mirando solo el día a día porque al final no puedes ponerte metas a largo plazo. El grupo es bueno, tiene nivel, es trabajador y esos son pasos que te señalan que el camino es el adecuado.

Óscar Fernández, que fue su entrenador en la cantera del Atlético, asegura que si usted ha dado el paso de venir es porque había visto que le había conquistado.

Me comentaron la idea del proyecto y esa intención de hacer un equipo competitivo y eso fue uno de los aspectos principales en esa conquista. Y el otro es el propio club, todos sabemos lo que es el Real Zaragoza, la afición y cómo se vive el fútbol en esta ciudad.

"¿Presión? Solo veo la obligación de dar el máximo en cada partido y la intención firme de dejar al equipo lo más arriba posible. El Zaragoza es un histórico que merece estar en Primera y para eso vamos a trabajar este año"

En esa manera de vivir también va a la exigencia, la presión mayor, siempre se dice que la camiseta del Zaragoza pesa más que otras en Segunda.

Pero no lo veo así, solo veo la obligación de dar el máximo en cada partido y la intención firme de dejar al equipo lo más arriba posible. El Zaragoza es un histórico que merece estar en Primera y para eso vamos a trabajar este año.

Usted llega de conseguir un ascenso con el Alavés y ha bajado ese escalón para volver a jugar en la categoría de plata. Algunos verían en la decisión un paso atrás.

Pues no es así, o por lo menos no lo siento así, me lo tomo como una manera de seguir progresando, vengo a un club en el que puedo seguir mejorando y creciendo. El Zaragoza es una gran entidad y venir aquí nunca puede ser un paso atrás.

Se formó en la cantera del Mallorca antes de llegar a la del Atlético, siempre fue centrocampista?

Sí, la gran mayoría de mi carrera he sido mediocentro, aunque es verdad que en el Atlético en algún partido o momento puntual me utilizaron de central.

Con el Cholo debutó en el primer equipo en ese puesto. Por el tipo de jugador que es no parece que le encaje en demasía ser central.

Puede parecer que no encaja en mi perfil y es normal, pero sé adaptarme a lo que pide un entrenador y siempre con una mentalidad positiva. En este caso el Cholo me pedía ciertas cosas jugando de central e intenté dar lo mejor, confió en mí para jugar en esa posición y le estoy agradecido por al menos haber actuado ahí.

"En ese Atlético en el medio estaban Saúl, Koke, Thomas… No era fácil hacerse un hueco, yo trabajé al máximo y estoy contento de al menos haber aprendido de ellos. No se dio y no hay que darle vueltas, siempre le estaré agradecido al Atlético, allí fui muy feliz"

En ese Atlético el Cholo no llegó a apostar nunca por usted, no llegó a dar el paso. ¿Se pregunta el porqué?

La primera explicación es que en ese Atlético en el medio estaban Saúl, Koke, Thomas… No era fácil hacerse un hueco, yo trabajé al máximo y estoy contento de al menos haber aprendido de ellos, de haber podido debutar y de cumplir ese sueño que tenía desde pequeño y ya está. No se dio y no hay que darle vueltas, siempre le estaré agradecido al Atlético, allí fui muy feliz.

En Vitoria ha estado dos años, con un descenso a Segunda y un ascenso posterior, pero la impresión es que no ha terminado de romper allí.

Di un salto importante de Segunda B a Primera cuando me fui al Alavés, eso hizo que el comienzo allí fuera difícil, enlazado con el descenso y una temporada dura. El curso pasado creo que se le dio la vuelta a todo, hicimos un bloque muy compacto, que fue la clave de un ascenso logrado en el último minuto, nunca mejor dicho.

"Aquí juegan 11 y si no sales de titular estás jodido, pero se trata de poner la ayuda al equipo por encima de cualquier cosa. Ese ha sido siempre mi pensamiento. Ese sentimiento colectivo hace más fuertes a los grupos"

No tenía la titularidad con Luis García Plaza, jugó en 46 partidos oficiales, pero solo en 17 de inicio, un dato revelador. Esa mentalidad de sumar siempre quizá es una de sus virtudes.

Yo la valoro mucho, creo que es importante, al final aquí juegan 11 y si no sales de titular estás jodido, pero se trata de poner la ayuda al equipo por encima de cualquier cosa. Ese ha sido siempre mi pensamiento, la mentalidad cuando juegue 5 minutos o lo haga 90. Ese sentimiento colectivo hace más fuertes a los grupos.

En el Zaragoza llega con un rol en teoría más protagonista, es una petición casi expresa del entrenador. ¿Qué le dice Escribá?

De momento, solo palabras de tranquilidad, no hemos hablado mucho del aspecto táctico. Ve, como yo, que hay un buen bloque y tenemos una buena mentalidad y se trata de ir puliendo todo para hacer la mejor temporada posible. Yo siempre me he adaptado a lo que el míster me dice, con cualquier entrenador, y aquí no va a ser una excepción.

En todo caso, en el medio va a pugnar con Marc Aguado, Jaume Grau y Francho y sus compañeros como usted vienen de tener muchos minutos en el último curso y todos no caben.

Nunca va a ser un problema que haya una competencia elevada y dice mucho de la capacidad del equipo. Esa competitividad beneficia al grupo porque nos hace crecer a todos para ganarnos un puesto.

"El juego aéreo me ha costado mucho siempre. Ahí tengo ese punto para crecer. Me gusta lanzar la pelota parada y creo que tengo un buen golpeo, siempre lo he hecho y espero que pueda sumar ahí"

¿Dónde cree que está su margen de mejora? Algunos le señalan el juego aéreo.

Eso es cierto, el juego aéreo me ha costado mucho siempre. Ahí tengo ese punto para crecer, aunque creo que el objetivo de mejora debe ser en todos los aspectos, hay que intentar siempre evolucionar y no quedarse estancado.

Uno de sus puntos fuertes es el balón parado, una especialidad que en una Liga tan igualada es valiosa.

De momento estamos trabajando en esa estrategia en los entrenamientos y en los amistosos. Me gusta lanzar la pelota parada y creo que tengo un buen golpeo, siempre lo he hecho y espero que pueda sumar ahí.

Los centrocampistas que asumen galones en la creación y en la salida de balón suelen tener una personalidad muy fuerte. De usted se habla más de su timidez…

Bueno, pero es solo al principio, después me suelto (sonríe). En un equipo hacer un vestuario sano y tener buen feeling todos es clave.

"Se ha visto poco de mi fútbol, tanto el año que descendimos con el Alavés como en la pasada temporada no he tenido ese protagonismo que todo jugador necesita"

¿Qué porcentaje ha mostrado hasta ahora Toni Moya de su fútbol desde que dio el salto al profesionalismo?

Pues diría que se ha visto poco de mi fútbol, tanto el año que descendimos con el Alavés como en la pasada temporada no he tenido ese protagonismo que todo jugador necesita. Quiero siempre dar el máximo y espero que en el Zaragoza pueda alcanzar mi mejor nivel.

Ha firmado por dos temporadas, teniendo 25 años. Es un contrato corto…

Mi deseo es en todo caso estar en el Zaragoza muchos años, ojalá sea en Primera y que se dé durante mucho tiempo, pero no estoy pendiente ahora de la duración de ese contrato. Solo quiero pensar en el presente y en dar lo mejor de mí.

Viene de subir con el Alavés, ¿para lograr el ascenso se debe mencionar poco esa palabra?

Tiene que ser un objetivo que debe estar ahí, pero sin obsesionarnos, porque es muy larga la Liga, hay muchos equipos y la competencia es tan elevada... Cuando tienes una competición tan igualada y de tantos partidos lo mejor es centrarse solo en ganar el siguiente, aunque suene a tópico.

Lo que pasa es que el Zaragoza lleva ya 10 años, desde 2013, fuera de la élite. Es inevitable hablar de subir y que se le añada esa presión.

Es que presión hay en todos lados, también la había en el Alavés después de bajar. La clave es estar tranquilos, no mirar el pasado e ir todos a una, afición y equipo, y mantener la calma en los momentos malos, que llegarán seguro. Aguantar, saber aprovechar los momentos buenos y minimizar los malos, por ahí pasan las claves.

Habla de la afición, ¿qué le transmite?

Me gusta el ambiente que se vive en La Romareda. Esta pasada temporada, cuando vine con el Alavés, íbamos ganando y el Zaragoza hizo el 1-3 y vi cómo la gente se enganchaba teniendo un resultado tan negativo y me llamó mucho la atención. Dice mucho de una afición esa capacidad de apoyar al equipo. El aliento de los nuestros es lo que nos va a dar ese plus estando en La Romareda o cuando viajen con nosotros.

¿Subir con el Zaragoza sería más especial que hacerlo con el Alavés?

Es un ascenso igual y lo valoraría en la misma medida, porque al Alavés le tengo mucho cariño y ha sido algo muy bonito pasar por allí.

¿Qué le transmite el equipo en su faceta ofensiva, con los fichajes de Bakis, Enrich o Maikel Mesa? El Zaragoza viene de unos años donde acusó no marcar.

Y el gol es lo que vale en el fútbol, la única verdad. Los jugadores que hemos venido podemos aportar muchas cosas en esa faceta y también la base que había de la temporada pasada. Esto es muy largo y es difícil asegurar que vamos a hacer muchos goles, se están probando cosas, estamos trabajando y hay que ir pasito a pasito.

"No he hablado con Mollejo, pero sí que tengo muy buena relación con él, una gran amistad. Ojalá se pudiera dar que volviese, por mí encantado"

En esa faceta también puede ayudar Mollejo, que estuvo el curso pasado y se negocia su regreso. Fueron compañeros en el filial del Atlético.

No hemos hablado, pero sí que tengo muy buena relación con él, una gran amistad. Ojalá se pudiera dar que volviese, por mí encantado y además conoce ya el Zaragoza y sabe lo que es.

¿Dónde se pone el techo Toni Moya?

En ningún sitio, vivo cada momento e intento mejorar siempre, en el día a día. El futuro siempre es imprevisible y eso te obliga a disfrutar del presente, estoy feliz aquí y quiero dar mi mejor versión.

¿Está satisfecho de la evolución de su carrera?

Sí, la verdad que sí. He intentado dar los pasos adecuados, con la idea y la conciencia tranquila de ofrecer todo allá por donde llego y en eso estoy.

¿Triunfará en el Zaragoza?

Yo espero que sí, he venido para eso, para ayudar al equipo al máximo y para dar individualmente los mejores pasos hacia delante.