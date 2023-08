Tal y como confirmó en la presentación de Manu Vallejo el director general del Real Zaragoza, Raúl Sanllehí, y había adelantado este diario, la cesión del delantero por esta temporada es con opción de compra obligatoria en caso de ascenso. Y la cifra que deberá asumir el conjunto zaragocista en ese caso de retornar a Primera en esta temporada es de 1,6 millones, la que ha quedado fijada en el contrato de cesión entre el Girona y el club aragonés. Si no se sube, la opción estaría ahí, ya no con carácter obligado, pero esa cifra es inasumible para un club de Segunda que no sea un recién descendido, por lo que habría que negociar si el Zaragoza quisiera quedarse con Vallejo, al que le restan dos años de contrato en Montilivi.

Manu Vallejo quiere aportar ilusión y ganas Ambos equipos comparten la ficha del delantero gaditano, que supera el millón de euros, y fijaron esa opción obligatoria que el Girona consideró imprescindible para dar luz verde a la salida y que ya incluyó en la cesión al Oviedo en enero pasado, aunque en este caso el equipo oviedista ya tenía mucha desventaja con la zona de ascenso y esa posibilidad era más remota. Ahora, el Zaragoza, tras dos jornadas disputadas, es líder. En el caso de que el club aragonés se vea obligado a ejecutar esa compra, Manu Vallejo ya tiene pactados los términos del que sería su contrato en el Zaragoza, como es habitual en estas operaciones de cesión con opción obligatoria, firmando un vínculo que sería por dos años y otro opcional o tres temporadas. Manu Vallejo dio el salto al fútbol profesional de la mano de Juan Carlos Cordero y la presencia del director deportivo ha sido decisiva para que llegue al Zaragoza. Cordero ya lo quiso cedido en enero, pero entonces el futbolista gaditano decidió irse al Oviedo por la insistencia de Álvaro Cervera, su entrenador en el Cádiz. Ahora, el director deportivo zaragocista ya tenía convencido al jugador desde hace semanas y en cuanto el Girona le abrió la puerta se cerró la operación, aunque el ejecutivo zaragocista ya sabía que ese cierre solo llegaría en la recta final del mercado, como así ha sido. Ya está inscrito «Llevo solo un día aquí y se respira fútbol por los cuatro costados, con mucha gente muy animada a venir a los partidos. Por todo eso el club se merece la máxima categoría. Hay que ir partido a partido, ganando y más adelante ya nos marcaremos objetivos más concretos», señaló el delantero, que podría debutar con su nueva camiseta el sábado en Tenerife, ya que el Zaragoza formalizó su inscripción y ya aparece en LaLiga como inscrito a todos los efectos. Formado en las categorías inferiores del Cádiz, tras militar en el Balón de Cádiz y llegar al club amarillo en juveniles, el extremo-delantero andaluz puede jugar en ambas bandas, aunque con clara preferencia en la zurda,y de segundo punta y llegó a firmar 10 goles, 8 de ellos en Liga, en el equipo gaditano en la 18-19, lo que llevó a que el Valencia pagara 5,5 millones por él en enero de 2019, pero se quedó hasta el final de ese curso en el cuadro andaluz. Vallejo estuvo cedido en la 21-22 desde enero en el Alavés, con el que no pudo evitar el descenso y sin opción de compra. Y el Valencia llegó a un acuerdo de traspaso a coste cero, y solo por premios por objetivos, para firmar por tres años, hasta 2025, con el Girona el verano pasado, para volver a salir cedido en enero al Oviedo después de jugar solo en siete partidos con el equipo catalán en Liga y otro en Copa y 266 minutos. En el Oviedo disputó 16 encuentros y con cuatro dianas para regresar al Girona y no tener oportunidades con Míchel en Primera en las dos primeras jornadas.