El duelo en la isla es, además, en la cumbre entre Tenerife y Real Zaragoza (19.00 horas. LaLiga TV), primero contra segundo y que han arrancado como un tiro, con dos triunfos en las dos primeras citas y con la sensación de poseer argumentos ambos para consolidarse en la zona alta de una Segunda en la que son los más veteranos en la actualidad, con una presencia fija desde 2013. Para el zaragocismo, esas 11 temporadas con la presente enclavado en un lugar que no le corresponde suponen ya un agravio histórico sin parangón y aumentan la necesidad, a todos los niveles, también económico, del deseado retorno. Y, de momento, el arranque, con dos triunfos en casa, con una plantilla que rezuma capacidad ofensiva y argumentos y con una ilusión disparada a todos los niveles en la grada invitan a pensar que esta vez es la definitiva.

Sin embargo, queda un mundo, 40 citas por delante en esta eterna Segunda, tan competida e igualada en la que cada partido es un examen y cualquier enemigo te pinta la cara si se baja el nivel. Para el Zaragoza, en su primer viaje de este curso y en un partido donde no faltará el calor tras el pleno casero ante el Villarreal B y el Valladolid, supone la oportunidad de aumentar el despegue y coger vuelo con un comienzo con tres triunfos seguidos, algo que el Zaragoza solo ha vivido en cinco ocasiones en su historia, la última en la 80-81. Esta vez sería la sexta para que la ilusión siguiera en aumento porque no es nada fácil asaltar un Heliodoro y a un Tenerife que tiene también buena pinta en esta temporada. En eso, ambos rivales llegan igual al duelo.

Manu Vallejo y su debut

El Zaragoza llega, además, con la novedad de Manu Vallejo, sueño ya real de Cordero para rematar la plantilla y que tendrá sus primeros minutos de zaragocista, aunque no será titular en un once donde se esperan pocos cambios, ya que de momento Fran Escribá ha presentado el mismo en las dos jornadas disputadas. Podría haber una tercera, pero la intuición invita a pensar que no, que la puesta a punto de jugadores más específicos en la banda, como Mollejo o Valera, llegados en agosto, o de Bermejo, de pretemporada casi completa en la enfermería, pueda llevar aparejada alguna novedad en el equipo.

Hasta ahora, Escribá ha apostado por un 4-4-2 en rombo o con falsos interiores con Francho y Maikel Mesa. El canario vuelve al hogar, al equipo que lo vio nacer y le despreció, al que lo intentó fichar este verano y será titular seguro, igual de seguro que es el jugador que más temen los aficionados tinerfeñistas. La novedad apunta a una de las alas, con Valera y en menor medida Mollejo con opciones de entrar, manteniéndose Francho caído a banda derecha y con Mesa de pareja de Bakis o Azón, ya que uno de los dos perdería su sitio en la zona ofensiva.

Atrás, después de dos partidos sin encajar, no debería haber cambios, como tampoco en la sala de máquinas, con Marc Aguado confirmando el vuelo que ha traído a su regreso del Andorra y con Toni Moya revelado como una apuesta certera en el medio.

La ayuda contra el incendio hará rozar el lleno El Heliodoro rozará el lleno en un partido en el que el Tenerife ha querido colaborar para a la recuperación medioambiental de toda la superficie afectada por el voraz incendio que sufre Tenerife y que afecta a más de 11.000 hectáreas. Se esperan más de 20.000 espectadores, con un aforo para 22.000 y unos 15.000 socios. El Tenerife destinará cinco euros por cada asistente para paliar las consecuencias de ese desastre ecológico y además hay habilitada una zona cero y se subastarán las 25 camisetas con el lema Fuerza Tenerife en la equipación local. Ayer quedaban menos de 600 entradas a la venta.



El Tenerife suma siete fichajes y un nuevo entrenador, Asier Garitano, pero el grueso de su plantilla fue la diseñada por Cordero antes de su salida en enero para llegar a La Romareda. Entre esos fichajes está Roberto López, zaragozano y futbolista en pleno crecimiento que lleva la batuta ofensiva del equipo, bien secundado por Waldo Rubio, Luismi Cruz o Enric Gallego, además de la capacidad de Corredera en el medio. Garitano apunta a tocar solo el lateral zurdo con Nacho y Ángel, en su retorno a la isla y de buen pasado zaragocista, seguiría como arma ofensiva para la segunda mitad. Con las bajas de Javi Alonso y Aitor Sanz y con la plantilla casi cerrada a falta de las llegadas de Kike Salas y de un medio (Cordero tiene la del Zaragoza ya completada), el duelo es atractivo y sobre todo en la cumbre.

Alineaciones probables

CD Tenerife: Soriano; Mellot, Sipcic, León, Medrano o Nacho; Corredera, Sergio González; Luismi Cruz, Roberto López, Waldo Rubio; y Enric Gallego.

Real Zaragoza: Cristian; Fran Gámez, Francés, Jair, Nieto; Francho, Marc Aguado, Toni Moya, Germán Valera; Maikel Mesa y Bakis.

Árbitro: Jon Ander González Esteban (Comité del País Vasco).

Estadio: Heliodoro Rodríguez López.

Hora: 19.00 (18.00 en Canarias).