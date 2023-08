"No hay opciones". Así de rotundo se muestra el entorno de Bebé a este diario ante la posibilidad de que el jugador luso acabe recalando en el Real Zaragoza. A pesar de que el futbolista del Rayo Vallecano no ha tenido minutos en dos de los tres partidos disputados hasta ahora por el equipo madrileño (solo participó en los 12 últimos frente al Granada), su posible llegada a La Romareda no es viable, según aseguran fuentes muy cercanas al futbolista.

