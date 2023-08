No se va a decir no pública ni oficialmente, porque además el mercado de fichajes obliga a estar pendiente hasta el último momento, sobre todo por si hay alguna salida, que en el caso del Real Zaragoza es la de Francés, pero el club a 36 horas del cierre de la ventana estival da por concluida la ardua tarea que ha tenido que hacer Juan carlos Cordero y que ha incluido diez fichajes (Poussin, Lecoeuche, Mouriño, Toni Moya, Mollejo, Manu Vallejo, Maikel Mesa, Bakis, Germán Valera y Sergi Enrich), además del retorno de Marc Aguado de su cesión del Andorra, y un buen número de salidas para confeccionar una plantilla que, con la llegada de Manu Vallejo hace ocho días ya se daba por completada y, por lo tanto, cerrada en la práctica.

Esa llegada del punta cedido por el Girona ya hacía una quimera económica la apuesta por Bebé, que quedó descartado desde que Manu Vallejo fue anunciado a no ser que el Rayo cambiara su visión de no asumir gran parte de la ficha, que no la iba a cambiar y no lo ha hecho. Mientras, el Zaragoza ha meditado en los últimos días la posibilidad de fichar a un centrocampista más, pero era altamente improbable y también se ha descartado.

Así, lo único que puede alterar la tranquilidad del último día de mercado es una hipotética salida de Francés, que cada vez tiene menos opciones de darse. Cuando el central renovó hasta el 2025 hace ahora un año el club y el jugador hablaron de una posible salida, de facilitarla se entiende, si no se lograba el ascenso, como así sucedió, pero siempre que llegara una propuesta acorde y que rondara los 4 millones. Y eso, a día de hoy, no ha sucedido.

El Copenhague, ahora ya equipo de la fase de grupos de la Champions, ha sido el más interesado en el jugador con una cesión con opción de compra, que también ha tenido opciones, ya desechadas, en el Mallorca y alguna vía más en Primera, que podría seguir latente. Si el último día del mercado se da esa propuesta por Francés, algo que su entorno no descarta, obviamente el escenario cambiará y el Zaragoza buscará un recambio en el eje, pero, en estos momentos, eso no parece factible y la opción de esa salida se ha ido diluyendo en los últimos días.

El Real Zaragoza sí ha anunciado este jueves un último movimiento en su plantilla, con la inscripción en el primer equipo de Mollejo, que pasa a llevar el dorsal 20, el que llevaba Giuliano Simeone, en lugar del 28, que llevó el curso pasado y con el que ha empezado el campeonato, y deja una ficha libre en el filial. Sí siguen teniendo dorsal del B Marcos Luna (27) y Rebollo (355), aunque a todos los efectos son del primer equipo. El Zaragoza se deja un remanente de dinero de su límite salarial y cuatro fichas libres (en enero pasado no tenía ninguna tras el retorno de James y el fichaje de Alarcón) para reforzar el equipo en ese mercado invernal. En concreto, los doresles que quedan libres son el 2, el 4, el 16 y el 25.

Numerosas salidas

Además de los 10 fichajes y el retorno de Marc Aguado, Cordero, en su primer verano en la dirección deportiva, ha acometido una amplia reestructuración de la plantilla en la que Ratón, Zapater y Vada acabaron contrato, Gabi Fuentes, Giuliano, Bebé, Mollejo (luego repescado), Gueye y Alarcón finalizaron cesión, mientras que se llegó a acuerdos para su salida con Larra, Vigaray, Eugeni, Manu Molina o James Igbekeme, no se ejecutó la opción con Ángel López y se cedió a Sabin Merino (Ferrol), Guillem Naranjo (Sabadell), Baselga (Sabadell) y Carbonell (Tudelano) y se llegó a un acuerdo de traspaso para Puche, con el Arouca portugués, a coste cero y guardando el 50% del pase.