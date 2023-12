Ocho jornadas sin ganar lleva este Real Zaragoza que no dio muestras en Albacete y tras el aterrizaje de Julio Velázquez de que su mortecina faz exhibida en los últimos días de Fran Escribá cambiara en demasía tras un relevo que demandaban los números y las sensaciones, pero que necesita el respaldo de los números para saber si fue una medida eficaz. Tras el tropiezo, merecido en un pobre partido, en el Carlos Belmonte, el equipo se reencuentra con La Romareda y su nuevo entrenador tiene la oportunidad de estrenarse ante su afición en un duelo de victoria vital, absolutamente ineludible, con una enfermería repleta para recibir al líder, a un enemigo que lleva 8 citas sin perder y 18 puntos de 24, y al mejor forastero de Segunda. Es decir, la exigencia por la necesidad de ganar aumenta y el rival es el peor que podría tocar. Sí, sin duda, el más difícil todavía.

Lleva dos meses sin degustar el Zaragoza el sabor de un triunfo desde que lo hiciera en Andorra y tres sin vencer en casa, ya que el Eldense fue el último enemigo que se fue de vacío el 3 de septiembre del estadio zaragocista, que ha pasado de una fiesta en cada encuentro con el 'Moverse maños moverse' como tema central a un estadio repleto de decepciones y penas con un equipo que es una sombra con respecto al que arrancó el curso y que acumula seis partidos sin ganar de local. En el epílogo de la etapa de Escribá, en la derrota en el derbi con el Huesca, ya se escucharon merecidos reproches al Zaragoza, que este sábado (18.30 horas) regresa con otro técnico y con los jugadores más en el foco que nunca, porque un cambio de banquillo quita un buen número de coartadas a los futbolistas.

El Zaragoza se presenta al choque con demasiadas dudas, bloqueos y miedos, como reconoció su entrenador, que pide un equipo mucho más competitivo que el que deambuló por Albacete. Si no lo es, el Leganés, repleto de moral y que sabe muy bien a lo que juega, le pasará por encima y la crisis ya adquirirá tintes gigantescos para un Zaragoza que tiene que reaccionar ya y que se presenta al duelo con una buena colección de bajas, con los lesionados Azón y Lecoeuche que cayeron en Albacete uniéndose en la sala de la enfermería a Nieto, Bakis y un Cristian que es el más cercano a salir de ella. Además, Lluís López cumple su segundo partido de sanción.

Lesiones y cambios en el once

La citación, que se dará a conocer este sábado al mediodía, estará, de este modo, repleta de jugadores del Deportivo Aragón y en el once se esperan cambios. No hay lateral izquierdo sano, lo que dificulta una apuesta por tres centrales que puede ser una solución de futuro, y Borge es el candidato para ocupar ese flanco y parece más que probable que Valera retorne a su plaza de titular tras su suplencia en Albacete, donde él y Bermejo le dieron un poco más de brío tras su salida en el tramo final, lo que no hizo un desdibujado Manu Vallejo, que apunta al banquillo, lo mismo que Enrich, aunque este tiene más opciones de mantenerse, por lo que Mollejo podría ser la referencia por delante de Maikel Mesa en un ataque que necesita, porque así lo demanda Velázquez, intensidad en la presión y capacidad de trabajo, además de velocidad. El técnico también tiene en estima a Pau Sans, pero en principio no será titular.

Sea con los mimbres que sea, el Zaragoza, que acumula 4 jornadas y más de 400 minutos sin gol, necesita ganar, por mucho que el calendario se empine, ahora con el Leganés y después con el Espanyol. La salida de este terrible laberinto está solo en las victorias para no alejarse más de una promoción ya a seis puntos y el discurso de Velázquez pronto se quedará vacío si no aparecen los triunfos.

Y asoma un Leganés bien dirigido por Borja Jiménez, un equipo que es líder apelando a la solidez y a la velocidad, a un trabajo muy buen hecho y a aprovechar los recursos. Recupera el rival a Undabarrena, clave en su medular, y mantendrá el dibujo con tres centrales que tan buenos frutos le ha dado desde la 12ª jornada, un esquema que se le suele atragantar al Zaragoza cuando lo tiene que abordar en los últimos tiempos para que la sensación de dificultad sea mayor si cabe.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Rebollo; Fran Gámez, Francés, Jair, Borge; Francho, Marc Aguado; Bermejo, Germán Valera, Maikel Mesa, Mollejo.

CD Leganés: Diego Conde; Miramón, Arambarri, Jorge Sáenz, Sergio González, Franquesa; Neyou, Undabarrena, Portillo; Raba, Miguel de la Fuente.

Árbitro: Salvador Lax Franco (Comité de Murcia).

Estadio: La Romareda.

Hora: 18.30.