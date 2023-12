No quiere Julio Velázquez que la reacción exhibida ante el Leganés se quede en algo puntual y espera darle continuidad ante el Espanyol este viernes en Cornellá-El Prat (21.00 horas), dejando claro la exigencia que supone este club por la masa social que tiene detrás. "Somos el Real Zaragoza y esto forma parte de la profesionalidad de cada uno, la presión va en el puesto y debemos tener la capacidad para mantener el equilibrio emocional en el contexto que estamos, naturalizar y normalizar la situación. Yo prefiero lo que vivo aquí a tener un periodista en la sala de prensa y solo 3.000 aficionados en la grada", recalcó el entrenador, para el que ganar al Espanyol "sería algo maravilloso, dentro de que una victoria ante cualquier rival ya es extraordinaria, pero probablemente estamos ante la plantilla con más posibilidades de Segunda y superarles nos reforzaría exponencialmente, aunque no miramos eso, solo estamos centrados en el cómo lograrlo".

En ese cómo está desde luego mantener la línea exhibida ante el Leganés, en su segundo partido en el banquillo, donde el Zaragoza dio un claro cambio de lo mostrado en Albacete, en su estreno como técnico zaragocista. "Tenemos que mantener igual de activación, concentración, compromiso y exigencia que mostramos para ganar duelos y para competir de verdad, sabiendo que es un rival diferente, que el Leganés juega más directo y que el Espanyol nos va a exigir cosas distintas. No nos tenemos que dejar llevar por el buen resultado y el buen hacer de la pasada jornada, el fútbol es presente", pidió el entrenador salmantino, que espera "un partido precioso" y que afrontan con "mucha ilusión y si somos capaces de llevar el encuentro a donde nos conviene estaremos en condiciones de sacar un buen resultado".

Mantener los tres centrales

No quiso confirmar Velázquez, aunque todo apunta a que así será, que mantendrá el esquema con tres centrales (un 5-3-2), que tan buen resultado dio ante el Leganés y se limitó a decir que "es una posibilidad que manejamos, aunque podemos buscar también el cambio. Siempre el dibujo dependerá de los jugadores disponibles, del partido que presuponemos y de las características del rival", un Espanyol que viene de jugar la Copa el martes, aunque "para nada les va a afectar en la fatiga o el cansancio, ya que tienen plantilla para hacer dos equipos y competir de manera importante en Segunda y, de los habituales, solo Cabrera jugó de inicio ante el Valladolid. Si les influye para algo la Copa es positivamente porque venían de una derrota y ganaron".

Del Espanyol aseguró que "es un equipo vivo y dinámico, con capacidad de agredirte en tu propio campo y que no necesita mucho para generar peligro. Sin balón son muy presionantes, intentan provocar tu error y te obligan y hacen el partido muy exigente", aseveró el entrenador zaragocista, que a tres partidos de acabar la primera vuelta, lo que llegará antes del parón navideño, no se fija objetivos a largo plazo, sin establecer cifra alguna de puntos para llegar al ecuador. "Me gusta concebir la vida día a día, pensar más allá es una equivocación".

Mantiene su felicidad, que expresa cada vez que se le pregunta, por entrenar al Zaragoza, porque estoy "encantado con el trabajo del grupo, que esta semana ha tenido además el punto de alegría de haber ganado", aunque Velázquez solo tiene palabras positivas y de optimismo desde que arribó el pasado 21 de noviembre. "Estoy superfeliz, disfrutando mucho del día a día, con un grupo que a nivel humano es brutal y que en el futbolístico tiene muchas posibilidades. Mi única idea es intentar que sigan dando pasos adelante como equipo con el agradecimiento al club, a los jugadores y a la afición por lo fácil que me lo están poniendo todo".

El apoyo de la afición

En lo referente a la afición, en Cornellá-El Prat habrá unos 1.000 aficionados, un desplazamiento masivo del que está el entrenador "feliz, orgulloso y superresponsabilizado, porque es un privilegio estar sentado en este banquillo. Esa gente vive por y para el equipo y tenemos que lograr resultados y mostrar nuestra mejor versión", reflejó.

"¿Poussin? Para mí todos los jugadores desde mi llegada parten de cero, con idénticas posibilidades, mi confianza es máxima y todos tienen opciones de entrar. Además, no nos desgastamos en lo que puede acontecer en un futuro con un jugador u otro"

En su exposición y como es habitual habló poco o nada de situaciones concretas, tampoco de la de Poussin, suplente con él al apostar por Rebollo y con Cristian lesionado y al que el club le busca una salida en enero, ya que busca un portero en ese mercado: "Para mí todos los jugadores desde mi llegada parten de cero, con idénticas posibilidades, mi confianza es máxima y todos tienen opciones de entrar. Además, no nos desgastamos en lo que puede acontecer en un futuro con un jugador u otro", se limitó a señalar el entrenador, sin entrar a valorar los errores de Poussin en el pasado.

"Cristian no está aún en condiciones de ser opción" El Real Zaragoza se entrenó este jueves en una sesión en la que estuvieron los jugadores del Aragón Borge, a punto de firmar contrato con el primer equipo, Pau Sans, Cuenca, Juan Sebastián, Vaquero y el meta Acín, que estarán en la lista que este viernes por la mañana dará Julio Velázquez antes de partir al Barcelona. "No contamos con los jugadores que ya no estuvieron por lesión ante el Leganés, con Bakis, Azón, Lecoeuche, Nieto y Cristian, que sigue con su proceso día a día y mirando semana a semana su disponibilidad, a ver cómo evoluciona, pero ahora no está aún en condiciones de ser opción", dijo el técnico. El portero trabajó este jueves en el gimnasio y sigue en su proceso de readaptación tras su lesión muscular el 21 de octubre frente al Eibar, una recaída de la vivida ante el Andorra dos semanas antes. El plan con el argentino, salvo giro brusco, es que no juegue hasta después de Navidad, hasta 2024. Seguro que no lo harán Azón, Bakis, Lecoeuche y, por supuesto, Nieto, al que no se espera al menos hasta abril





