El Real Zaragoza, a través de la dirección deportiva que comanda Juan Carlos Cordero, va a intentar dar un giro a la plantilla en este enero. No hay que hablar exactamente de revolución, porque no va a estar cerca de eso, pero sí de un cambio que tiene en el mercado de fichajes y como ya contó este diario tres plazas claras para reforzar, un lateral izquierdo, la prioridad absoluta, un extremo con gol, casi un segundo delantero, y un portero tras el fiasco que ha supuesto el fichaje de Poussin. A eso se le podría añadir un mediocentro físico en función de lo que ofrezca el mercado y de la disponibilidad. Y, además de la salida del arquero francés, puede darse alguna más para liberar masa salarial y aumentar un margen que no es muy amplio en estos momentos, cuando restan poco más de 20 días para abrir la ventana invernal.

Alude siempre, en cualquier rueda de prensa al uso, Raúl Sanllehí, director general, cuando se le pregunta por el límite salarial y la disponibilidad en un mercado a que estos no son una foto fija, que hay variables que los modifican en el transcurso de una misma ventana. A día de hoy, el Zaragoza ya sabe, o por lo menos eso asegura cuando se le pregunta, que el margen será estrecho, aunque sí hay un remanente que permite cierta disponibilidad y, además y a diferencia del mercado de enero pasado, hay fichas libres, hasta cuatro, si bien una de ellas apunta a ser para Borge, si se ejecuta, como así está previsto, la opción para prolongar tres años su contrato, hasta 2027, y que sea ya a todos los efectos jugador del primer equipo.

Cordero presenció el Barbastro-Almería El director deportivo, Juan Carlos Cordero, presenció el partido de segunda ronda de Copa entre el Barbastro y el Almería en el que el equipo del Somontano logró un histórico pase a dieciseisavos al vencer a un rival de Primera. En el partido estuvo acompañado por Santos Olmo, Fari, uno de sus ayudantes de confianza. En el Almería, donde es más que factible una amplia revolución en enero para buscar el milagro de la salvación, hay jugadores que pueden salir en enero, como el lateral izquierdo Álex Centelles o el portero Mariño, puestos a reforzar prioritarios en el Zaragoza, o el centrocampista Arnau Puigmal, todos titulares en la eliminación copera.

El Zaragoza acabó el verano con el séptimo límite salarial de la categoría (9,8 millones), un ranking ficticio siempre, sobre todo con los clubs recién descendidos, y lanzó una oferta de compra de deuda ordinaria en julio por valor de 20,2 millones (ofrece a los acreedores pagar al contado algo más del 45% y en tres meses en torno al 56%) que iría destinado a ampliar el capital. Sin embargo, esa ampliación de capital no es por una entrada de dinero sino por compensación de créditos, por lo que su impacto en el límite es mucho menor y en el mejor de los casos el Zaragoza podría ampliarlo, siempre que comprara toda la deuda, por el valor del pago que realiza en el concurso (2,4). Ahora mismo, la SAD tiene garantizada algo más de la mitad de esos 20,2 por los créditos que tiene LaLiga, clubs españoles y jugadores, además de la deuda del Shakhtar y el Milan que la compró una sociedad cercana al grupo inversor, a uno de sus componentes en concreto, hace un año.

Cordero, en la presentación de Julio Velázquez el 21 de noviembre pasado, habló de sentarse en "dos o tres semanas" para ver qué necesidades tenía el equipo. El lateral izquierdo no requiere de ese estudio, esa decisión ya está tomada hace tiempo, tras la lesión de Nieto en Cartagena el 10 de septiembre y tras decidir no ir al mercado del paro entonces. Lecoeuche, su relevo, cayó en Albacete tras una ristra de molestias y su lesión muscular con afección tendinosa en el isquio derecho apunta a dejarle fuera hasta al menos mediados de enero. Para el lateral, la puerta de Dani Tasende la cerró el Villarreal, que no va a permitir su salida, y el Zaragoza ya ha tanteado una cesión de Pep Chavarría en la que el jugador catalán está de acuerdo en su retorno, pero el Rayo tiene la última palabra y no cuenta con un relevo para el Pacha Espino, indiscutible titular.

El sueño de Bebé

En el extremo, como en verano y como ya contó este diario, el bético Juan Cruz, zurdo y que entra a pierna cambiada de forma más habitual, gusta mucho, pero su salida del Betis no es segura y la competencia llegado el caso sería muy elevada, con el Tenerife, entre varios más, muy interesado en él. Isaac Romero (Sevilla Atlético, con el que suma 11 goles) también está en el punto de mira y puede jugar como delantero y como extremo, aunque no es una opción fácil por la crisis sevillista y porque si no tiene ficha en Nervión en el primer equipo en junio quedará libre, mientras que el sueño deseado de una nueva llegada de Bebé, que no se pudo realizar en verano, se antoja complicado tras su exitosa cesión el curso pasado, en la segunda vuelta.

"Con la edad que tengo ya, salir cedido, volver, otra vez salir... Ya no es lo que quiero", decía este mismo mes en Relevo el caboverdiano, que buscará una rescisión del club de Vallecas, donde Francisco le está dando minutos en la Copa y como suplente en Liga, con 12 partidos oficiales hasta el momento y 4 goles, por lo que es un jugador útil para el equipo, aunque él quiere sentirse protagonista, como lo fue en Zaragoza. Si sale en enero, donde jugará la Copa de África con Cabo Verde y ese torneo acaba el 11 de febrero, apunta a sus 33 años a buscar un último gran contrato, quizá en Arabia Saudí, Catar o Emiratos Árabes.

Posibles salidas

El refuerzo en la portería depende de una salida de Poussin que se va a buscar sí o sí, porque su colección de errores así lo ha dejado claro. Otra cosa es que se pueda lograr, teniendo dos años y medio más de contrato, aunque en Francia (donde se formó y jugó en el Girondins) y en forma de cesión puede darse. Un mediocentro que apuntale físicamente el equipo sería la cuarta vía, aunque harán falta más salidas al margen de la de Poussin. En este sentido, no se descarta que haya alguna más y la prioridad es, lógicamente, los que menos juegan.

Ahí pueden entrar Marcos Luna, al que Borge le ha adelantado en el lateral diestro donde ya está Fran Gámez, Sergi Enrich, si bien en este caso las lesiones de Azón y Bakis y que firmara en verano hasta 2025 marcan un condicionante claro, como con Lluís López, recién renovado y cuya salida obligaría a fichar a otro central, mientras que en el caso de Mouriño, el adiós de Fran Escribá y la llegada de Julio Velázquez apuntan a un claro cambio de rol, como ya demostró contra el Leganés, por lo que la posibilidad de revertir su cesión por parte del Atlético se aleja mucho, más que probablemente de forma definitiva. Otros jugadores como Jaume Grau, que jugó bastante con el anterior entrenador y solo ha tenido minutos en el tramo final con Velázquez, si además llega ese mediocentro físico, o Bermejo, con un rendimiento lejos del esperado y señalado por la grada en algunas ocasiones, además de tener mercado, pueden ser otras salidas planteables llegado el caso.