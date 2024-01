Santo Domingo acoge este sábado (16.15 horas) un duelo entre dos equipos al alza que disfrutan de un momento dulce. Especialmente delicioso es el del Alcorcón, transformado desde la llegada de Nafti hasta el punto de ser el mejor equipo de la categoría en las cuatro últimas jornadas. Ningún otro ha sumado diez puntos sobre los doce posibles, lo que ha apartado a los alfareros de una zona de descenso en la que habitaban desde hace meses.

El estado de gracia del cuadro madrileño se somete a examen ante un Zaragoza que no pierde desde hace dos meses, si bien, en su caso, la racha de partidos invicto está integrada, mayormente, por empates. Cuatro acumula el cuadro aragonés en este tramo, completado con las victorias en casa ante Leganés y Andorra. La cosecha, nada abundante, solo ha servido para mantener a raya la zona de abajo y acercarse un tanto a los de arriba.

Pero sigue pendiente el asalto definitivo a la parcela de la clasificación ocupada por los aspirantes a soñar. Y el Zaragoza de Velázquez afronta el choque con el objetivo de dar ese golpe en la mesa que se le viene demandando desde hace demasiado tiempo. El Alcorcón, aun en racha, parece un rival adecuado para despojarse de una vez de tanta mediocridad y dar motivos al zaragocismo para la esperanza.

No estará Toni Moya, sancionado tras ver ante el Andorra la quinta amarilla del curso. Entonces cumplió Jair su castigo por el mismo motivo, si bien el regreso del central al once no es tan seguro como la repetición de la puesta en escena con ese sistema de tres centrales al que Velázquez y los suyos parecen haberle cogido el tranquillo. La buena actuación de Lluís López en el último partido le otorga opciones de acompañar a Mouriño y Francés, que parecen tan fijos como Gámez en el carril derecho. En el otro costado, Lecoeuche y Mollejo se disputan un puesto aún sin Valera, en la recta final de la recuperación de su lesión.

La baja de Moya en la medular apunta a ser cubierta por Grau, que completaría una zona en la que Francho es intocable y donde Marc Aguado apunta a repetir a pesar del golpe sufrido ante el Andorra que le obligó a enfilar el camino hacia la ducha durante la segunda parte. Arriba, Mesa y Azón parecen destinados a seguir ejerciendo de referencia ofensiva, si bien Mollejo podría aparecer por ahí si no es el elegido por Velázquez para hacer de carrilero.

En el Alcorcón, por su parte, el buen rendimiento en estos últimos partidos podría propiciar que Nafti siguiese confiando en los mismos jugadores que vienen participando de inicio. Aunque vuelve Chiki, otra de sus referencias, mientras que Jacobo es una baja sensible por lesión en una escuadra fuerte en la estrategia, con Javi Lara como ejecutor. Será el regreso, cinco años y medio después, de Velázquez a Alcorcón, donde logró la salvación tanto en la 16-17, cuando llegó en la décima jornada para sustituir a Contra, como en la posterior, cuando se mantuvo en el banquillo alfarero durante todo el curso.

Será una cita entre dos equipos en buen momento, si bien el Zaragoza afronta el envite con la obligación de no volver a dar un paso atrás en sus aspiraciones de estar entre los primeros al final del ejercicio. Las dos victorias y cuatro empates sumados por el cuadro de Velázquez en los seis últimos choques animan a advertir cierta progresión de un equipo que el pasado sábado derrotó con más solvencia de la aparente al Andorra y que se topa ahora ante una nueva oportunidad para no frenar en su escalada.

Para ello, deberá idear fórmulas para derribar la férrea muralla edificada por un Alcorcón que solo ha encajado dos goles en las cinco últimas jornadas con su nuevo entrenador. Sobre esa fortaleza defensiva se sustenta un equipo al que Nafti ha aportado un aire nuevo, más intensidad, agresividad y un plan más sencillo y pragmático que con Fran Fernández.

Se espera un gran ambiente en Santo Domingo, con las entradas agotadas y un aforo de 5.500 espectadores que examina la progresión de alfareros y aragoneses, con objetivos bien distintos. El Alcorcón, de hecho, firmaría por que la campaña acabara ahora. El Zaragoza, en cambio, vuelve a correr contra el reloj.