A pesar de no poder reforzar la zona de ataque, donde los intentos por un jugador ofensivo y con gol, fueron varios, no acabó Juan Carlos Cordero, director deportivo del Real Zaragoza con mal sabor de boca del mercado de invierno. “Enero es un mercado difícil, una de las claves es no debilitarte y eso lo hemos hecho con nota. Teníamos buena plantilla en verano, queríamos reforzarnos y eso lo hemos conseguido. Desde mi punto de vista tenemos mejor ahora”, argumentó el ejecutivo tras un mercado en el que no ha fichado a un lateral izquierdo, como era el objetivo, ni logró dar salida al portero Poussin, otra meta que no certificó. “Podíamos haber perdido a algún jugador pero el club ha defendido sus derechos para mantener su plantilla”, añadió, no mencionando la posible recuperación de Mouriño por parte del Atlético, a la que el Zaragoza se opuso.

Guti: "Vuelvo a casa y soy muy feliz" "Puede ser que hubiese venido alguien en ataque pero no siempre puede venir o las condiciones económicas no pueden llegar. Algunos jugadores se deciden por otros clubs y hay que entenderlo. El puesto en la tabla también ayuda, ya que ven más cerca el ascenso en otros equipos" “Teníamos opciones de reforzarnos en la portería, se hizo al principio de mercado con Badía para que pudiera ya estar ante el Eldense, en el primer partido de 2024. Otra posición era el medio, sabiendo que Raúl Guti te puede dar varias alturas en el centro del campo. A principio de mercado por las lesiones que conocíamos estábamos pendientes del lateral izquierdo pero el avance de la temporada, el cambio de sistema y el conocimiento del cuerpo técnico, con las alternativas de Valera, Mollejo y la recuperación de Lecoeuche, te hace ver que se pueda reforzar la parcela derecha con la llegada de Akim Zedadka, las posibles lesiones de Fran Gámez y Borge y la salida de Luna. Las dinámicas te hacen tomar decisiones para el equipo y siempre de la mano del nuevo entrenador y el sistema táctico”, argumentó por el dibujo con tres centrales que apunta a seguir siendo básico. ”Puede ser que hubiese venido alguien en ataque pero no siempre puede venir o las condiciones económicas no pueden llegar. Algunos jugadores se deciden por otros clubes y hay que entenderlo. El puesto en la tabla también ayuda, ya que ven más cerca el ascenso, aunque queda mucho y nosotros podemos engancharnos. Todos quieren irse al club que ven más cercano subir, eso es así". "Con Poussin estábamos todos de acuerdo, el jugador se echó para atrás y no quiso ir al Albacete. La idea era que saliera, no es el mejor escenario para el club tener cuatro porteros, pero sobre todo para el" En esa mejor plantilla asegura que tiene que ver la recuperación de jugadores lesionados, admitiendo que Bakis ya puede ir convocado el lunes contra el Sporting, donde también se espera a Valera, y “ahora han llegado Badía, Zedadka y Guti, aunque hace falta que el rendimiento que den nos haga mejores”, evaluó el director deportivo, que admitió el fallo en no dar salida a Poussin, “porque se le dijo que tenía que salir y encontramos una solución buena para todas las partes. Estábamos todos de acuerdo pero el jugador se echó para atrás y no quiso ir al Albacete. La idea era que saliera, no es el mejor escenario para el club tener cuatro porteros, aunque sobre todo es para el”, dijo sobre la realidad de contar con Badía, Cristian, Rebollo y el arquero galo, y con esa opción de su cesión al Albacete que no se dio tras valorarla el club manchego. Ahora, es el que apunta a quedarse fuera de las citaciones cuando regrese Cristian y con dos años más de contrato ya que firmó en verano por tres, hasta 2026. La salida de Bermejo Sobre si la salida de Bermejo habría debido suponer traer un extremo derecho, acudió a la explicación del nuevo esquema, con tres centrales y dos carrileros. “Ahora mismo no estamos jugando con ese modelo, con extremos y por eso le hemos dado salida a Bermejo. Es el estilo de juego de de Julio Velázquez. También puede jugar Mollejo en banda derecha o Francho. Hemos intentado adecuar la plantilla al momento que vivimos hasta el último día”, dijo. “Con Fran Escribá era un 4-4-2 el sistema utilizado y con Julio ha cambiado, aunque él siempre dice que usa varios, en Alcorcón sin ir más lejos tres distintos”, añadió. Con todo, con esos tres refuerzos, la base de una segunda vuelta mejor se encuentra en lo que están y sobre todo en mejorar la aportación de varios de los refuerzos de verano, como Bakis, Enrich, Manu Vallejo o Toni Moya, que no están dando el nivel esperado, por no hablar de las lesiones de Lecoeuche y de la vía ya muerta que ya supone Poussin. “Creo y espero que se mejore en todos los casos, aunque algunos han dado más que otros. Hay jugadores que no han dado su nivel y seguimos confiando en ellos”, finalizó, sin querer revelar las opciones de compra de Guti, obligatoria en caso de ascenso y voluntaria sin él, y Bermejo, que es solo voluntaria para el Elche, porque "eso se reserva para los clubs". Sanllehí: "El objetivo del Zaragoza es no renunciar a nada. No es una cuestión de superstición no decir esa palabra, es algo de lógica. Hay 10 o 12 equipos que luchan por lo mismo" Mientras, Raúl Sanllehí fue preguntado por las opciones de ascenso tras este mercado y fue más cauto que en su día el presidente, Jorge Mas, que habló de subir ya este año, porque "el objetivo del Zaragoza es no renunciar a nada. No es una cuestión de superstición no decir esa palabra, es algo de lógica, la plantilla es competitiva pero hay 10 o 12 equipos que luchan por lo mismo", resumió el director general.